Une ONG critique la gestion de la Caisse des dépôts tunisienne

Les règles seraient mal respectées. Selon plusieurs médias tunisiens, l’Organisation non gouvernementale (ONG) l’Observatoire de la Transparence et de la Gouvernance a mené une enquête concernant la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) locale qui conclut que l’investisseur institutionnel n’a pas respecté toutes ses règles de fonctionnement.

L’ONG a observé que la CDC a financé huit projets d’une valeur de 56 millions de dinars (16,6 millions d’euros), dépassant ses engagements fixés à 20% par le ministère des Finances, ce qui va à l’encontre de ses règles de prudence. Des conflits d’intérêts ont également été constatés, aboutissant à la conclusion d’accords avec des entreprises liées à l’un des membres du conseil de surveillance pour 82 millions de dinars. L’Observatoire ajoute que le fonds géré par la Caisse n’a pas de directives claires pour les financements d’intérêt général, ce qui a entraîné des financements à des taux d’intérêt variables. Des entreprises auraient également été financées sans garanties appropriées.

Le rapport conclut que la Caisse n’a pas réussi à remplir ses missions efficacement. Les retombées de ses interventions, en particulier en matière de création de projets et de promotion du développement régional, sont jugées décevantes. L’ONG appelle donc le président de la République à prendre des mesures immédiates telles qu’un audit approfondi pour rectifier la situation.

La Caisse a été établie par un décret en 2011. Ses ressources proviennent principalement des dépôts du Fonds National d'Épargne Tunisien, d’autres dépôts et consignations, ainsi que des remboursements dus par des tiers. Son rapport financier pour 2022 n’est pas disponible sur son site internet.