Une loi pourrait interdire aux fonds de pension californiens d’investir dans les énergies fossiles

Les énergies fossiles font l’objet d’un âpre débat en Californie. Les sénateurs viennent d’y approuver un texte qui forcerait les deux fonds de pension publics locaux à sortir des énergies fossiles. Le fonds des employés du service public CalPERS et celui des enseignants CalSTRS pourraient ainsi être contraints de se débarrasser d’un total de 15 milliards de dollars d’actifs liés à ces énergies avant 2031 et de stopper tout nouvel investissement dans le secteur d’ici 2024.

Le texte, porté par la sénatrice Lena Gonzalez, doit encore obtenir l’accord de l’Assemblée locale. Un texte similaire avait été retoqué à cette étape en 2022. La proposition de loi divise la majorité démocrate du Parlement californien, tiraillée entre une volonté d’action climatique et la nécessité de préserver les finances locales, notamment des municipalités qui font face à de gros passifs de retraite.

Opposition des fonds de pension

«La proposition sénatoriale 252 ne fera rien pour combattre les effets du changement climatique», a déclaré Marcie Frost, la directrice générale de CalPERS. Pour elle, son seul effet, au moins à court terme, sera de rendre plus difficile d’atteindre les rendements nécessaires pour payer les pensions des affiliés au régime de retraite.

Le conseil d’administration de CalSTRS s’est aussi emparé de la question, et s’oppose au projet de loi. «En demandant aux plus grands fonds de pension publics des Etats-Unis de désinvestir des entreprises d’énergie fossile, ce projet de loi compromettrait gravement les chances de succès des collaborations d’investisseurs institutionnels pour impulser des changements significatifs à l’industrie des énergies fossiles», analyse CalSTRS dans une note sur son site internet. Pour le fonds, cela limiterait l’engagement actionnarial mené pour faire baisser les émissions, et il ajoute que les risques associés au changement climatique ne peuvent être simplement désinvestis.

Les raisons de l’opposition des fonds à ce désinvestissement apparaissent donc très différentes de celles invoquées par certains Etats conservateurs qui mènent une croisade anti-ESG, car les deux investisseurs californiens sont engagés pour l’atteinte de la neutralité carbone de leurs portefeuilles.

