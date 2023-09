Un nouveau directeur pour la Fondation Daniel et Nina Carasso

Benoît Mounier-Saintoyant est devenu directeur général de la Fondation Daniel et Nina Carasso, le 12 septembre. La Fondation annonce également les nominations de Lucía Casani comme directrice générale pour l’Espagne ainsi que celle de Francesco Cingolani en tant que directeur général de el17, Casa de las Alianzas. Ces nominations officialisent une nouvelle organisation avec trois directions – une en France et deux en Espagne. Les trois nouveaux directeurs généraux rapporteront à Philippe-Loïc Jacob, membre de la Commission Déléguée de la Fondation aux côtés de Marina Nahmias et Jacques Nahmias.

Benoît Mounier-Saintoyant, le nouveau directeur France, a fait sa carrière dans l’économie sociale. Après des études d’ingénieur industriel, il a pris la responsabilité d’un centre d’éducation non-formelle pour les enfants des rues aux Philippines. À son retour en France, il s’investi auprès d’Unis-Cité puis de la Croix-Rouge française pour contribuer à favoriser l’engagement citoyen de la jeunesse. Il co-fonde ensuite l’association Benenova, pour le développement d’un engagement bénévole collectif et accessible au plus grand nombre, qui mobilise aujourd’hui 25 000 bénévoles. En 2012, il rejoint l’Avise, agence au service du développement de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale, avant de prendre la direction de la mission sociale de la Fondation Entreprendre dès janvier 2020.

En 2022, la Fondation (512 millions d’actifs sous gestion) a investi 15,75 millions d’euros en France et en Espagne dans quatre fonds à impact (Sycomore Europe Eco Solutions, Suma Capital Climate Impact Fund, Esfin Gestion, Famae Impact) et près de 2 millions d’euros sont engagés dans le fonds FDNC-SFS, créé par la fondation et Quadia. La Fondation agit en faveur de l’alimentation durable et l’art citoyen. Le père de Daniel Carasso, Isaac, est le fondateur de Danone.