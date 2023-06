Un groupe de fonds souverains promeut la décarbonation par l’hydrogène

Un nouvel espace pour l’hydrogène. Le Conseil de l’hydrogène et le réseau One Planet Sovereign Wealth Funds (OPSWF) ont lancé aujourd’hui un forum conjoint visant à faire progresser la décarbonation avec de l’hydrogène propre et des dérivés.

L’initiative entend favoriser un dialogue entre les industriels de l’hydrogène et de grands investisseurs mondiaux pour accélérer le développement de l'économie de l’hydrogène propre et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’atténuation du changement climatique conformément à l’Accord de Paris.

Le réseau OPSWF rassemble 47 investisseurs avec plus de 37.000 milliards de dollars d’actifs détenus et gérés. Le Conseil de l’hydrogène, une coalition mondiale de directeurs généraux, rassemble 150 industriels représentant quelque 8.200 milliards de dollars de capitalisation boursière et autour de 5.200 milliards de dollars de revenus. Parmi ses membres se trouvent les français TotalEnergies, Air Liquide, EDF, Engie, Faurecia, Michelin ou Alstom.

A lire aussi:

Emergents

La collaboration se concentrera sur l’alignement sur les normes de durabilité et les solutions de certification pour l’hydrogène propre et ses dérivés, qui sont essentielles pour faciliter le commerce mondial et transfrontalier, ainsi que pour accélérer l’exécution des projets et toutes les formes de financement. Les normes mondiales élaborées joueront un rôle clé dans l'élaboration des cadres de reporting environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour les investisseurs de cette nouvelle classe d’actifs, espère le Conseil de l’hydrogène. L’un des principaux objectifs du Forum est d’aider à débloquer le développement de cette nouvelle industrie dans les marchés émergents et en développement.

A lire aussi: