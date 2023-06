Toyota fait grimacer les fonds de pension pour ses actions de lobbying

Ils font passer un message avec leur vote. CalPERS, le fonds de pension des fonctionnaires californiens, et des fonds de pension publics de la ville de New York ont prévu de voter pour une résolution d’actionnaires portant sur les actions de lobbying du constructeur automobile Toyota lors de sa prochaine assemblée générale. La proposition demande à la société de détailler les actions que le leader automobile mondial a mené en matière d’influence sur le thème de la neutralité carbone. Le constructeur de la Prius a en effet longtemps vanté la solution des moteurs hybrides face au tout électrique.

La résolution est déposée par le fonds de pension danois Akademiker, accompagné du gérant d’actifs norvégien Storebrand et du gérant d’actifs de pensions APG Asset Management. Le dépôt de résolution intervient après un dialogue actionnarial mené par Akademiker depuis mars 2021.

Haro sur le lobbying climatique

Les actionnaires fondent leur demande sur les informations du think tank InfluenceMap qui classe Toyota comme l’une des entreprises les plus négatives en matière de lobbying climatique. L’entreprise a de plus encore fait l’objet d’un scandale en 2023 : des responsables de sa filiale de construction de chariots élévateurs ont admis avoir falsifié les données d’émissions de gaz à effet de serre de leurs produits.

Akademiker explique sa démarche d’engagement dans un document, dans lequel il déplore qu’après plus de deux ans d’échanges intenses avec Toyota, aucun terrain d’entente n’ait été trouvé. «Du point de vue de l’investisseur, nous craignons que Toyota ne profite pas des ventes florissantes des véhicules électriques, mettant en danger la valeur de sa marque et consolidant son statut de retardataire mondial», précise le directeur des investissements du fonds, Anders Schelde. L’avenir de la proposition se jouera le 14 juin 2023.

