Temasek réduit la rémunération de ses dirigeants suite à l’affaire FTX

Le fonds souverain singapourien Temasek a annoncé avoir réduit la rémunération de ses dirigeants et d’une équipe d’investissement qui a placé 275 millions de dollars dans la plateforme d’échange de cryptoactifs FTX, qui a fait faillite.

Temasek a fait appel l’année dernière une équipe indépendante pour mener un examen interne de son investissement dans FTX.

« Bien que l'équipe d’investissement n’ait pas commis de faute en formulant sa recommandation d’investissement, l'équipe d’investissement et les cadres supérieurs, qui sont en fin de compte responsables des décisions d’investissement prises, ont assumé une responsabilité collective et ont vu leur rémunération réduite », indique un communiqué.

« Dans le cas de FTX, comme l’ont allégué les procureurs et comme l’ont admis les principaux dirigeants de FTX et de ses filiales, des agissements frauduleux ont été intentionnellement dissimulés aux investisseurs, y compris à Temasek. Néanmoins, nous sommes déçus du résultat de notre investissement et de l’impact négatif sur notre réputation », ajoute Temasek.

Temasek fait partie des investisseurs institutionnels qui ont perdu leur mise avec la débandade de la société de Sam Bankman-Fried. Le Singapourien a révélé en novembre 2022 que sa perte s’élève à 275 millions de dollars (265,2 millions d’euros), soit 0,09% de son portefeuille d’actifs valorisé 403 milliards de dollars au 31 mars 2022. Le fonds souverain avait décidé d’investir dans FTX qu’il considérait comme «une plateforme d’échange d’actifs digitaux de premier plan qui lui apportait une exposition agnostique envers les protocoles et neutre envers les marchés crypto avec un modèle payant et aucun risque de trading ou de bilan».

Il avait investi 210 millions de dollars pour prendre environ 1% du capital de FTX International et 65 millions pour 1,5% de FTX US lors de deux levées de fonds entre octobre 2021 et janvier 2022.

