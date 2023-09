Stéphane Magnan devient directeur financier du Fonds d’épargne de la CDC

Il s’agit d’une mobilité intragroupe. Eric Lombard, directeur général du groupe Caisse des Dépôts, a procédé sur proposition d’Olivier Mareuse, directeur général adjoint, directeur des gestions d’actifs et du Fonds d’épargne, à la nomination de Stéphane Magnan en tant que directeur financier du Fonds d’épargne. Cette nomination est effective depuis le 1er septembre 2023.

Il succède à François-Louis Ricard, dont la nomination aura lieu au sein du groupe dans les prochaines semaines.

Stéphane Magnan, 58 ans, est diplômé de l’ENSAE et actuaire IAF. Il débute sa carrière en 1988 à la Caisse Nationale de Crédit Agricole en tant que gestionnaire ALM. En 1996, il entre au Crédit Local de France où il exerce plusieurs fonctions jusqu’en 2012 : ingénieur financier, responsable des activités de marché de Dexia New-York, responsable mondial de la structuration, puis directeur de la trésorerie et des marchés financiers et membre du comité de direction de Dexia Crédit Local.

En 2012, il intègre la Banque Postale comme directeur des Opération Financières, puis devient en 2018 directeur banque de financement et d’investissement où il développe les activités de Debt Capital Market, le groupe des Institutions Financières ainsi que les Financements Structurés. Depuis 2021, Stéphane Magnan occupait le poste de directeur des Marchés et des Financements (BFI) et était membre du CODEV de la Banque Postale.

