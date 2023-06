Quel est cet ambitieux fonds souverain qui a failli racheter Lazard ?

A cinq ans, il détient déjà plus de 150 milliards de dollars d’actifs. Le fonds souverain d’Abou Dabi ADQ a mené cette année des négociations en vue d’acquérir le groupe coté de services financiers Lazard, sans conclure, rapporte mardi le Financial Times. Toutefois, même manquée, l’opération montre que le petit dernier des fonds souverains de l’émirat d’Abou Dabi n’a aucun complexe quant au choix de ses cibles.

Créé en 2018, le fonds rejoint l’Abu Dhabi Investment Authority (Adia), 993 milliards de dollars d’actifs sous gestion et Mubadala, 279 milliards de dollars, selon les chiffres du conseil spécialisé Global SWF, dans la famille des fonds nationaux. Il s’agit d’un fonds souverain de développement, dont la mission consiste à soutenir la croissance économique d’Abou Dabi et à fournir la meilleure contribution possible à son futur et à sa population.

A son démarrage, il a été doté de participations dans des entreprises nationales, et de nouveaux cadeaux tombent régulièrement dans son giron. Ainsi, en octobre 2022, le Conseil suprême aux affaires économiques et financières de l’émirat lui a par exemple transféré la propriété de la compagnie aérienne nationale, Ethihad, puis en décembre celle de la société nationale de gestion des déchets Tadweer.

Un portefeuille bien garni

Son portefeuille vaudrait 157 milliards de dollars, selon Global SWF. Il contient des investissements dans les secteurs clés de l’émirat : l’énergie et les réseaux, l’agriculture et l’agroalimentaire, la santé et les sciences de la vie, la logistique et la mobilité, le tourisme, les loisirs et l’immobilier, l’industrie et enfin les services financiers, qui auraient pu accueillir Lazard.

Dans ce domaine, ADQ n’est pas resté inactif : il a lancé en mars dernier ce qu’il souhaite devenir «le plus grand gérant indépendant de la région qui recouvre le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord», en association avec IHC. La coentreprise doit lancer une gamme qui devrait couvrir à terme le capital investissement, le capital-risque, le crédit et les marchés actions. Ce qui tombe bien, car ADQ détient aussi la Bourse locale, ADX.

En théorie, la répartition des rôles est claire entre les différents fonds souverains : Adia ne peut pas investir sur le sol national, ADQ ne doit prendre que des participations domestiques et Mubadala se trouve entre les deux. Or, en pratique, la répartition est moins nette : ADQ a commencé à s’intéresser à des actifs qui pourraient être ciblés par les autres fonds, comme le groupe de négoce de matières premières agricoles Louis Dreyfus, dont il a pris 45% du capital en septembre 2021.

A l’international toujours, ADQ et Mubadala ont signé pour 10 milliards d’euros de partenariats d’investissement en France fin 2021 avec leur homologue Bpifrance, avec un biais marqué vers le financement d’entreprises technologiques de croissance et les entreprises non cotées. Tout récemment, ADQ et Adia ont également fait partie d’une délégation émiratie en Ukraine, pour discuter de leur contribution à son futur fonds souverain chargé de la reconstruction.

Un «royal» aux commandes

Le président du conseil d’administration d’ADQ est le Cheikh Tahnoun ben Zayed Al Nahyane, fils du fondateur des Emirats arabes unis et demi-frère du président en exercice. Il est aussi conseiller à la sécurité nationale depuis 2016, président du conseil d’administration de la First Abu Dhabi Bank (FAB) et a été nommé président du conseil d’administration de l’autre fonds souverain, Adia, en mars 2023. Ce qui lui permet de superviser plus de 1.000 milliards de dollars d’actifs.

