NBIM développe un programme de psychologie du sport pour doper ses performances

Norges Bank Investment Management, la société de gestion en charge du portefeuille du fonds souverain norvégien et de ses 1.300 milliards d’euros d’actifs, travaille actuellement avec la « Stockholm School of Economics (SSE) » pour comprendre l’importance de l’équilibre et du confort psychologiques de ses collaborateurs. « Le but de ce nouveau projet de recherche est de saisir les mécanismes de résilience et de sécurité psychologiques des employés et la façon dont la psychologie du sport peuvent contribuer à renforcer la culture de la performance », écrit NBIM dans un communiqué.

Le projet va s’étaler sur deux années et sera conduit par des « experts » du domaine dont Martin Carlsson-Wall, directeur du centre « Sports and Business » de l'école de commerce de Stockholm et le professeur Amy Edmondson de Harvard, auteur du livre «The Fearless Organization : Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth.»

« C’est une collaboration de recherche disruptive à laquelle nous sommes très fiers de participer. Nous pensons que cela aura un impact significatif sur notre capacité à performer et sur notre organisation de travail », déclare Nicolai Tangen, directeur de NBIM.

Dès 2021, un programme de recherche en interne « Performances humaines » a été lancé avec Anders Meland, docteur en psychologie appliquée au sport. Le but était déjà de promouvoir l'équilibre et la résilience psychologique au sein de l’organisation. Aujourd’hui, la société de gestion cherche les moyens de mettre en pratique ce travail.