Milène Gréhan quitte la direction générale de Maif Avenir

Renouvellement à la tête de Maif Avenir. Milène Gréhan annonce sur Linkedin son départ de la direction générale du fonds de capital-risque à mission de la Maif. «Je pars pour une nouvelle aventure, tout près - je deviens par ailleurs administratrice de Maif Avenir ; je vous raconte très vite», écrit-elle sur le réseau social professionnel.

Elle était devenue managing director du fonds en 2017 avant d’en prendre la direction générale en 2022 à la suite de Nicolas Boudinet, nommé directeur général délégué du groupe Maif. Elle a précédemment été directrice d’investissement chez Raise entre 2013 et 2016 après avoir été gérante de portefeuille à l’Agence des Participations de l'État et analyste chez Goldman Sachs.

Le poste de managing partner de Maif Avenir revient à Mohamed Abdesslam. Il s’agit d’un retour pour l’investisseur qui a été directeur d’investissement du fonds entre 2018 et 2021, avant de devenir associé chez Go Capital, un investisseur en capital-amorçage et capital-risque dans l’Ouest et le centre de la France.

Maif Avenir investit dans de jeunes entreprises qui développent des solutions pour améliorer la vie des personnes et des organisations et qui cherchent à affirmer leur rôle social et environnemental. Le fonds est devenu le premier fonds de capital-risque à devenir société à mission en 2020. Il a réalisé une trentaine d’investissement dans des entreprises parmi lesquelles le concepteur de solutions de sécurisation de cryptoactifs Ledger ou la plateforme de levées de fonds participatives Ulule.

A lire aussi: