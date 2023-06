Mapfre lance un fonds biométhane

Le renouvelable séduit en Espagne. L’assureur Mapfre annonce le lancement du fonds MAPFRE Energías Renovables II FCR en association avec Abante, comme conseil du fonds, et le spécialiste du secteur énergétique, IAM Carbonzero. Le fonds sera ouvert à d’autres investisseurs institutionnels et à la gestion de fortune, il cible une collecte de 100 millions d’euros.

La feuille de route du véhicule consistera à financer la construction et le développement de 20 à 25 unités de méthanisation en Espagne sur une période de cinq ans, ce qui multiplierait par cinq la capacité installée de ce type d’énergie dans le pays. Le biométhane sera obtenu à partir de déchets végétaux et animaux et pourra être directement injecté dans le réseau de gaz existant. Il permettra de produire de l’électricité et pourra être utilisé comme carburant.

«Voici un nouvel exemple limpide de notre engagement dans l’investissement socialement responsable, alors que nous visons à atténuer les effets environnementaux de notre portefeuille tout en améliorant les conditions sociales et environnementales des communautés dans lesquelles nous investissons», a déclaré José Luis Jiménez, directeur des investissements groupe de Mapfre.

Le projet se positionne sur plusieurs tendances centrales selon l’assureur comme la décarbonation de la planète, la crise énergétique, la forte dépendance aux importations de gaz naturel et l’investissement dans l’économie rurale. Il marque aussi son intérêt pour les classes d’actifs alternatives comme les infrastructures non cotées.

Mapfre avait déjà monté un partenariat dans les énergies renouvelables il y a deux ans avec Iberdrola pour investir dans des installations photovoltaïques et solaires en Espagne. Le mois dernier, la coentreprise a atteint une capacité de production de 445 mégawatts.