L’Union européenne pourrait abonder le nouveau fonds souverain marocain

Il s’agirait d’une première. Le Commissaire européen à l'élargissement et à la politique européenne de voisinage, Olivér Várhelyi, a évoqué la possibilité pour l’Union européenne d’investir dans le fonds souverain marocain. Le fonds Mohammed VI pour l’Investissement vient en effet d’être mis en action par le gouvernement à la fin de 2022.

«Nous n’avons jamais fait ça ailleurs, nous n’avons jamais contribué à un fonds d’investissement pour changer l’économie mais aussi livrer des financements directs aux PME et aux secteurs cruciaux de l’économie », a déclaré le Commissaire européen lors d’une visite au Maroc début mars 2023.

A lire aussi:

Il ajoute que l’Union européenne est prête à cofinancer des projets avec le fonds, et à y apporter une contribution directe pour mobiliser les secteurs publics et privés afin d’investir dans l’économie réelle, promouvoir la transition énergétique et digitale et soutenir des transferts de technologie. Le responsable européen a également demandé au Maroc de travailler sur les modalités de cette contribution, afin d’éventuellement l’utiliser comme modèle ailleurs.

W/ Mohamed Benchaâboun, DG of Mohamed VI Investment Fund

EU is ready to co-finance projects & make direct contribution to the Fund.

Our aim: to mobilise 🇲🇦&🇪🇺public & private sector to

🔹Invest in real economy

🔹Promote digital & energy transition

🔹Support RDI & tech transfer pic.twitter.com/w3CbZ9BkQP