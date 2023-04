L’IIGCC publie son standard pour le pétrole et le gaz

La méthode arrive à point, juste au début de la saison des assemblées générales. Après les annonces de la Net Zero Asset Owner Alliance fin mars, qui recommande de ne plus financer les infrastructures non cotées de l’amont de la filière des énergies fossiles, l’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC, groupe des investisseurs institutionnels sur le changement climatique) publie son standard (en anglais). Il doit permettre aux investisseurs de mesurer l’alignement des plans de transition des entreprises du secteur du pétrole et du gaz avec un scénario de réchauffement maximum de 1,5°.

Le cadre est destiné à compléter les outils de la coalition CA100+, qui liste les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, pour permettre aux investisseurs d’atteindre la neutralité carbone. Le standard entend répondre à la demande d’une meilleure compréhension des différences croissantes entre les plans de transition des entreprises du pétrole et du gaz qui ont des approches variées de leur transition. La publication suit deux années de travail collaboratif mené avec le soutien de Transition Pathway Initiative et qui a permis de tester les indicateurs spécifiques créés en 2021 sur cinq grandes entreprises européennes du secteur.

Un reporting unifié

«Le standard est volontairement exigeant tout en étant pratique et il assure que les investisseurs auront la transparence nécessaire pour faire la différence entre les entreprises véritablement en transition et celles qui ne le sont pas», souligne dans un communiqué Adam Matthews, le directeur des investissements responsables des pensions de l’Eglise d’Angleterre qui pilote le projet au sein de l’IIGCC.

Le standard va être utilisé pour les premières évaluations publiques des plus grandes entreprises européennes et américaines du pétrole et du gaz à la fin de 2023. Il s’agit du premier cadre sectoriel développé par l’IIGCC, et d’autres vont suivre.

L’IIGCC regroupe plus de 400 membres détenteurs d’actifs et gérants de 26 pays qui gèrent collectivement plus de 60.000 milliards d’actifs.

