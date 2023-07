Les Philippines actent la naissance de leur premier fonds souverain

L’acte de naissance de Maharlika est signé. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. vient d’approuver le 18 juillet un texte de loi qui crée le premier fonds souverain du pays, selon la Philippine information Agency. Baptisé Maharlika Investment Fund, le fonds est présenté comme un instrument d’investissement à long terme crucial pour atteindre les objectifs de développement économique de l’archipel et de modernisation de ses infrastructures. Il doit aussi servir à attirer des capitaux étrangers.

Le projet avait inquiété la banque centrale des Philippines, qui souhaitait être assurée que le fonds serait doté d’une gouvernance transparente. Des ajustements ont été apportés pour y répondre, afin d’éviter des scandales comme celui qu’a vécu le fonds malaisien 1MDB à partir de 2015 : il avait été siphonné de plusieurs milliards de dollars avec la complicité d’un ministre.

«Je vous assure que les ressources allouées au fonds seront gérées avec la plus extrême prudence», a dit le président dans son discours suivant la signature du texte. Il a ajouté que le fonds sera supervisé par un personnel «extrêmement compétent, doté d’un bon historique et d’une intégrité remarquable», et qu’il ne subira pas d’interférence politique.

Générer du rendement

Maharlika sera autorisé à émettre pour 500 milliards de pesos philippins (8,2 milliards d’euros) d’actions ordinaires et de préférence que le gouvernement, les entreprises publiques et les banques pourront acquérir. Le fonds sera autorisé à investir dans des actifs tels que les devises étrangères, les obligations d’entreprises domestiques et étrangères, l’immobilier commercial, les actions et les projets d’infrastructures. Il devrait recueillir au moins 75 milliards de pesos cette année de la part de la Land Bank of the Philippines et de la Development Bank of the Philippines.

Pour atteindre son objectif, au moins 70% des actifs du fonds seront investis aux Philippines, avec des interdictions strictes envers les jeux d’argent ainsi que la production de tabac ou d’alcool.

La manœuvre devrait, selon le président, permettre de limiter la dépendance des Philippines aux émissions de dette souveraine pour financer ses infrastructures.

