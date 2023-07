Les investisseurs souverains se tournent vers les produits de taux

Les investisseurs souverains sont en train d’adapter leurs portefeuilles au nouvel environnement macroéconomique. Le mouvement est nécessaire : avec la hausse rapide des taux d’intérêt et la forte correction des prix des actifs cotés, la plupart des fonds souverains ont annoncé des rendements négatifs pour 2022 et une grande majorité (86 %) anticipe une hausse de l’inflation au cours de la prochaine décennie par rapport à la précédente, note l’étude annuelle d’Invesco consacrée aux investisseurs souverains. L'étude s’appuie sur les opinions de 142 directeurs des investissements, responsables de classes d’actifs et stratégistes seniors de 85 fonds souverains et de 57 banques centrales, qui gèrent conjointement un portefeuille d’actifs d’une valeur de 21.000 milliards de dollars (19.300 milliards d’euros).

«39% des investisseurs souverains prévoient d’augmenter leur allocation aux produits de taux dans les 12 prochains mois, et de se diversifier au sein de la classe d’actifs en recherchant du crédit, de la dette émergente et du high yield, constate Rod Ringrow, responsable des institutions officielles chez Invesco. Il y a aussi une hausse de l’attraction vers l’infrastructure, en particulier vers les actifs liés à l’énergie verte qui est probablement la partie la plus intéressante des actifs privés pour eux. »

En réaction à ces événements, de nombreux fonds réexaminent fondamentalement leur approche d’investissement dans les titres obligataires et les actifs privés. L’exposition aux obligations est la plus susceptible d’augmenter au sein de l’allocation stratégique des fonds souverains au cours des 12 prochains mois, avec une intention d’allocation nette de 28% dépassant celle des infrastructures (25 %), du private equity (21 %), des actions cotées (15 %) et de l’immobilier (9 %).

L’alternatif en vogue

Les investisseurs souverains abandonnent progressivement leur approche «automatique» en matière de diversification et adoptent désormais une approche plus active et tactique. La dette privée, autrefois placée dans la catégorie du private equity par de nombreux investisseurs souverains, est désormais reconnue comme une classe d’actifs à part entière, avec des équipes d’investissement dédiées.

Les investisseurs souverains maintiennent leur intérêt pour les actifs privés, et parmi eux, les infrastructures sont considérées comme la classe d’actifs la plus attrayante dans les cinq années à venir. La production d'énergie renouvelable suscite un intérêt considérable dans le domaine des infrastructures, 81 % des souverains la considérant comme un secteur attractif. En deuxième position, se trouvent la transmission et la livraison d'énergie à 65 %.

La correction des valorisations en 2022 a toutefois mis en évidence des écarts de performance parmi les actifs privés, ce qui a incité les investisseurs à adopter une approche plus sélective. Ils sont désormais plus prudents lorsqu’il s’agit d’opérations à fort effet de levier. Près de la moitié des fonds souverains indiquent avoir été refroidis par des opérations récentes dans les secteurs de l’immobilier (48 %), du private equity (49 %) et des infrastructures (43 %) en raison de structures d’endettement peu attrayantes.

Doutes sur l’immobilier

Actuellement, l’immobilier est considéré comme le segment d’actifs privés le moins attrayant par les investisseurs souverains, principalement en raison des difficultés rencontrées dans les secteurs des bureaux et du retail. De nombreux fonds souverains, qui étaient fortement exposés à ces secteurs, ont cherché à se diversifier dans d’autres domaines tels que l’industrie, la santé et les centres de données, des secteurs qui ont gagné en popularité en raison de la croissance des technologies numériques et du télétravail.

