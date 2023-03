Les fonds de l’Alberta veulent nouer des liens avec les fonds souverains émiratis

Des ponts entre le Canada et les Emirats. Le directeur général d’Alberta Investment Management (Aimco) Evan Siddall a déclaré dans une interview à Bloomberg qu’il avait rencontré des responsables de grands fonds souverains à Abou Dhabi pour discuter d’opportunités d’investissements conjoints.

«Nous construisons des relations avec les grands fonds, a indiqué le dirigeant sans les nommer, et l’infrastructure est un des sujets, avec l’immobilier.»

L’opération séduction a pu concerner l’Abou Dhabi Investment Authority (Adia), 993 milliards de dollars (930 milliards d’euros) d’actifs sous gestion, selon le conseil spécialisé GlobalSWF, Mubadala (284 milliards de dollars) ou ADQ (157 milliards de dollars), les trois fonds souverains de l’émirat. Evan Siddall estime qu’il est intéressant d’investir aux Emirats en raison de leur monnaie liée au dollar et de leur réglementation jugée favorable aux investisseurs. Mais il ajoute que les discussions avec les éventuels partenaires ne se limitent pas aux investissements dans les pays du Golfe.

Connectés sur l’énergie

Le dirigeant d’Aimco estime également partager les vues de ses interlocuteurs sur la transition énergétique. Il pense que «désinvestir des entreprises d’hydrocarbures et abandonner le secteur de l’énergie est court-termiste». Il juge au contraire qu’aider les entreprises les plus émettrices de carbone et les aider à se verdir crée de la valeur. Le Canada est en effet un gros producteur de pétrole (5,4 millions de barils par jour en 2021, selon le rapport annuel de BP sur l’énergie) dont une grande partie en Alberta, comme les Émirats avec 3,7 millions de barils par jour. Aimco est le gérant dédié de 32 fonds de pension canadiens de l’Alberta, et son directeur général met en avant le fait que sur huit grands fonds de pension canadiens, seul deux ont promis jusqu’à présent de désinvestir leurs actifs fossiles ou de ou cesser les investissements dans les hydrocarbures.

Aimco dispose de 168,3 milliards de dollars canadiens sous gestion (115,7 milliards d’euros, au 31 décembre 2022), qui sont principalement exposés aux régions d’Amérique du Nord et de l’Europe. Le projet de partenariat avec les Émiratis pourrait donc aussi ouvrir une porte vers les marchés émergents à l’investisseur canadien. Il cible l’Inde, le Moyen-Orient et la Chine car il estime qu’un investisseur de long terme qui diversifie son risque peut avoir une stratégie sur les pays émergents.

