Les assureurs prévoient d’investir 3 milliards d’euros en private equity avec Bpifrance

Le programme a déjà fléché 4,2 milliards d’euros vers le capital investissement français. France Investissement Assureurs, qui fédère désormais huit assureurs français pour investir en private equity aux côtés de Bpifrance, prévoit un engagement de 5 milliards d’euros pour les cinq prochaines années. Abeille Assurances, Allianz France, les Assurances du Crédit Mutuel, Axa, BNP Paribas Cardif, Crédit Agricole Assurances, CNP Assurances et Société Générale Assurances mutualiseront leurs opportunités d’investissement dans des fonds en levée et les évalueront avec l’équipe fonds de fonds de Bpifrance. Chaque assureur choisit ses fonds en fonction de sa stratégie mais bénéficie de l’intelligence collective de ses pairs et de Bpifrance pour les évaluer.

«Dans un pays qui n’a pas de fonds de pension, le rôle des assureurs et de Bpifrance est central», a affirmé Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, lors de la présentation du nouvel objectif avec les assureurs.

Croissance des montants

Le programme a été lancé en 2012 et permet aux assureurs de participer au financement des entreprises innovantes non cotées. Le précédent volet a permis de réunir 2,3 milliards d’euros entre 2019 et 2022, contre 1,2 milliard entre 2015 et 2019. Les montants engagés ont été densifiés par le ralliement d’Abeille Assurances, des Assurances du Crédit Mutuel et de Société Générale Assurances. Les souscriptions collectives du club d’assureurs ont bénéficié à 83 fonds sur la période, qui ont financé par transparence 1.420 entreprises. Le ticket moyen d’investissement dans les fonds s’est établi à 27 millions d’euros.

Le nouveau programme va porter une attention particulière à de nouvelles thématiques d’investissement telles que la réindustrialisation de la France, «la priorité numéro 1 de Bpifrance», souligne son directeur général, et qui devra être nativement verte.

«En tant qu’investisseur institutionnel, Allianz France va s’intéresser à des thèmes comme la réindustrialisation, l’indépendance technologique, la transition énergétique qui va accompagner l’indépendance énergétique et la cohérence territoriale avec l’investissement dans des fonds régionaux», a réagi Matthias Seewald, directeur des investissements. Allianz est également souscripteur du fonds Défense géré par Bpifrance et du fonds de fonds dédié aux acteurs régionaux du capital investissement.

Soutien de la classe d’actifs

Matthieu Lance, directeur adjoint des investissements chez Crédit Agricole Assurances, souligne également l’intérêt du programme pour l’accompagnement de l’économie française, pour la trajectoire vers la neutralité carbone et aussi pour ses performances financières «tout à fait satisfaisantes pour assurer une rémunération à nos assurés.»

Le dispositif présente aussi une autre vertu pour Olivier Héreil, directeur général adjoint en charge des gestions d’actifs chez BNP Paribas Cardif : «En souscrivant à ces fonds, nous nourrissons également un tissu de savoir-faire dans la gestion en France.» Chez Axa France, Rodolphe Caillaux, qui dirige l’allocation d’actifs, estime que l’investissement en private equity via les fonds généraux des assureurs permet le développement d’unités de compte qui créent un couloir pour orienter l’épargne des français vers cette classe d’actifs.

Gestion pour compte de tiers

La croissance des montants souscrits dans le cadre de ce partenariat entre les assureurs et Bpifrance confirme la direction que prend la banque publique vers davantage de gestion pour compte de tiers. Sur les 55 milliards d’euros qu’elle gère aujourd’hui, il y a environ 5 milliards d’argent privé, détaille Nicolas Dufourcq, citant notamment la participation du fonds souverain d’Abou Dhabi, Mubadala, au fonds Lac d’Argent. Et il ouvre grand la porte à d’autres partenaires, notamment chez les assureurs.

