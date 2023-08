Le portefeuille du fonds souverain norvégien porté par les actions

Les résultats du fonds norvégien Government Pension Fund Global, géré par Norges Bank Investment Management (NBIM), pour le premier semestre 2023, confirment la tendance rencontrée un peu par tous les acteurs. Sur ses quatre actifs piliers dans lesquels il investit - les actions, le fixed income, l’immobilier et les infrastructures- , les stigmates du retournement de cycle se font sentir pour les infrastructures et l’immobilier. Ces deux derniers affichent une moins-value latente de respectivement -4,6% et -6,5% sur les six premiers mois de l’année. Le portefeuille en actions est lui au contraire en pleine forme avec une plus-value latente de 13,7% et le portefeuille de taux est en plus-value de 2,2%. Les encours totaux s'établissaient à fin juin à 15.300 milliards de couronnes norvégiennes, soit 1.489 milliards d’euros. «Le rendement du fonds pour la période a été de 10 %, soit 1.501 milliards de couronnes, soit 0,23 point de pourcentage inférieur au rendement de l’indice de référence (fixé par le ministère des finances, ndlr)», commente le fonds dans son rapport semestriel. Il précise aussi que la faiblesse de la couronne norvégienne a permis une hausse de ses actifs de 980 milliards de couronnes et que le gouvernement norvégien a aussi apporté 389 milliards d’argent nouveau à gérer.

Les actions représentaient 71,3 % de la valeur du fonds, le fixed income 26,4 %, l’immobilier non coté 2,3 % et les infrastructures d'énergie renouvelable non cotées 0,1 %.

A lire aussi:

Côté actions, le secteur technologique a apporté une performance impressionnante de 38,6% au fonds souverain alors que, l’an dernier, il était source de pertes. Le secteur a bénéficié d’une forte demande pour les nouvelles solutions d’intelligence artificielle par les plus grandes sociétés de logiciel et d’internet, ainsi que leurs fournisseurs de semi-conducteurs.

Concernant l’immobilier non coté, le principal facteur à l’origine du rendement négatif a été le secteur des bureaux, explique le fonds. Les investissements américains en particulier ont fortement perdu de leur valeur au cours du premier semestre. «Cela s’explique principalement par l’augmentation de bureaux inoccupés, se traduisant par une baisse des revenus pour les investisseurs», explique le rapport. Le rendement du portefeuille immobilier coté a également été affecté par la performance négative du secteur des bureaux aux États-Unis.

Enfin, sur les infrastructures en énergie renouvelable, le fonds explique sa contre-performance par des prix de l'énergie trop faibles.

NBIM a poursuivi sa politique de vote active au premier semestre avec 94.731 résolutions votées à 8.522 assemblées générales.