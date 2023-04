Le portefeuille du fonds souverain norvégien en bonne forme au premier trimestre

Après l’une des pires années de son histoire en 2022, le fonds souverain norvégien retrouve quelques couleurs au premier trimestre 2023. Son portefeuille est en effet en plus-value latente de 893 milliards de couronnes norvégiennes (76,5 milliards d’euros) à fin mars 2023. Cela correspond à une performance de 5,9% par rapport à fin 2022. Le fonds explique que c’est son portefeuille investi en actions qui a le mieux performé avec un rendement sur le trimestre de 7,4%.

«La hausse des marchés actions a été en grande partie tirée par les secteurs de la technologie et de la consommation discrétionnaire», a déclaré le directeur général adjoint du fonds, Trond Grande, dans un communiqué publié vendredi.

Le fonds gère 1.280 milliards d’euros d’actifs et tire ses revenus de l’exploitation des réserves pétrolières et gazières de la Norvège.

A lire aussi:

Il a reçu 217 milliards de couronnes de nouveaux fonds gouvernementaux sur la période de janvier à mars. Il précise également que la couronne norvégienne s’est fortement dépréciée pendant le trimestre par rapport aux autres principales devises et que, par conséquent, les mouvements de devises ont considérablement accru la valorisation du fonds, à hauteur de 755 milliards de couronnes. Il est en effet très investi à l'étranger.

Au 31 mars, environ 70% des actifs du fonds étaient investis en actions, 27,3% sur le marché obligataire, 2,4% dans des actifs immobiliers non cotés et 0,1% dans des infrastructures d'énergie renouvelable non cotées. (Avec Reuters)