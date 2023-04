Le label ISR dévoile son nouveau profil

Le label ISR, qui doit permettre aux épargnants d’orienter leurs investissements vers une économique plus durable, présente son nouveau cahier des charges au monde de la finance. «Il s’agit d’une refonte du label, pas seulement d’une actualisation, qui s’appuie sur la structure existante du label et sa vocation généraliste sur les trois piliers de l’environnement, du social et de la gouvernance (ESG) », dévoile Michèle Pappalardo, présidente du comité du label ISR, lors d’une présentation à la presse.

Une consultation est ouverte, avant une proposition définitive au ministère des Finances prévue pour juin 2023. Le comité souhaite disposer «d’un label ISR exigeant qui puisse servir de socle ESG solide, pour que les autres labels thématiques (Finansol, Greenfin) puissent s’y appuyer et décliner leurs spécificités», envisage Michèle Pappalardo.

Exigence sur la transition

A lire aussi:

Critiqué pour son manque d’exigence sur le climat, le label est prêt à évoluer, «sans se désintéresser des autres sujets environnementaux ni sociaux». Les gérants devront s’assurer que les entreprises prennent le chemin de la transition, sous la férule de l’exclusion. Les secteurs «à forts enjeux listés dans SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)», la directive européenne sur la finance durable, sont visés. Une trajectoire de transition, conforme aux objectifs européens (réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % d’ici à 2030) et de l’Accord de Paris, devra être demandée aux entreprises, avec des cibles de réduction carbone à court, moyen et long terme. Des moyens et une gouvernance crédibles devront également être présentés.Les gérants suivront au fil du temps l’application des engagements des entreprises, mèneront des actions d’engagement en cas d’écart, et devront les sortir en cas d’échec.

Par ailleurs, le label veut prendre en compte des exclusions climat. Les émetteurs qui ont des activité charbon supérieures à 5% de l’activité totale, les fossiles non conventionnels, les développeurs charbon et non conventionnel, les producteurs d’électricité trop carbonée au sens de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) sont mis à l’écart.

A lire aussi:

Des PAI pour chaque entreprise

Le deuxième pilier du label concerne la double matérialité, déjà demandée par la réglementation européenne SFDR: impact sur l’entreprise et impact de l’entreprise sur son environnement. Les sociétés de gestion doivent prendre en compte les risques ESG sur les fonds et les principales incidences négatives (PAI) des placements. Dans chaque fonds labellisé, il est attendu que le gérant renseigne les 14 PAI obligatoires de SFDR (climat, biodiversité, social, gouvernance…) sur toutes les entreprises en portefeuille. Il devra également présenter les PAI sur lesquels il souhaite mettre l’accent pour chaque fonds, pour fixer des objectifs et permettre une comparaison entre des fonds.

Des règles plus strictes de sélection

Enfin, le comité durcit les contraintes sur les méthodologies de sélection ESG. Pour les gérants travaillant en «best in class», une meilleure définition de l’univers initial est réclamée avant d’appliquer un taux de sélectivité des 20% des entreprises les moins bonnes. «Certains ne jouaient pas le jeu, et incluaient dès le départ des entreprises très mal classées, ce qui réduisait l’impact de la sélection», commente Michèle Pappalardo. Le taux de sélectivité sera également appliqué en pondérant la taille des entreprises pour éviter que seules des entreprises de petites tailles soient retirées des portefeuilles permettant d’atteindre aisément les 20% de titres exclus.

Pour les gérants ISR travaillant sur la méthode d’amélioration de la note du portefeuille («best effort»), des contraintes nouvelles sont appliquées. Les trois piliers ESG seront pris en compte de façon équilibrée (une note d’au moins 20% pour chaque pilier). Pour les moins bonnes notes, les notations devront s’améliorer, pour éviter des effets de moyenne.

Créé en 2016, le label avait connu un premier lifting en 2019. Mais ces nouvelles orientations ont déjà créé des remous avec la mise en retrait du Forum pour l’Investissement Responsable du comité de promotion du label en avril. Michèle Pappalardo estime qu’«il serait important à l’avenir de revoir le référentiel tous les deux à trois ans en fonction de l’évolution de la réglementation et des données à disposition». Le label ISR immobilier, récemment créé, devrait lui être revu en 2024.