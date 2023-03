Le gérant du FSP élargit sa gamme avec un fonds «cross-over» pour les transitions

Changement d’échelle pour Isalt. Le gérant du Fonds stratégique de participations (FSP), qui prend des participations minoritaires dans de grands groupes français cotés pour un consortium d’assureurs, lance le Fonds stratégique des transitions (FST). Il s’agit d’un véhicule de capital investissement, sous forme d’une société de libre partenariat, qui a pour but d’investir dans de petites et moyennes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire françaises, à dominante industrielle ou technologique.

D’une durée de 12 ans et d’une taille souhaitée de 500 millions d’euros, il se placera comme investisseur minoritaire de long terme au capital de sociétés cotées ou non cotées, avec la possibilité de les accompagner dans leur introduction en bourse et ensuite, ce qui en fait un fonds «cross-over». Le fonds aura un rôle dans la gouvernance des cibles.

Décarboner l’industrie

«Nous pensons que c’est le bon moment pour s’intéresser à ces entreprises qui se développent sur des dynamiques portées par des besoins stratégiques d’industrialisation, d’innovation et de décarbonation», expliquent Nicolas Dubourg, président, et Patricia Salomon, directrice générale d’Isalt. Ils ajoutent que le portefeuille du FSP contient déjà des entreprises industrielles, et qu’ils ont identifié plus d’une centaine de sociétés correspondant à l’univers d’investissement du FST. L’investissement précédent dans Neoen représente également une expérience dans le suivi d’une entreprise lors de son introduction en bourse.

Le nouveau fonds sera levé auprès d’investisseurs qualifiés, parmi lesquels les assureurs qui financent le FSP et la Caisse des dépôts, par ailleurs actionnaire à 39% d’Isalt.

«Nous sommes aujourd’hui heureux d’être aux côtés des équipes d’Isalt et de les accompagner dans la création du Fonds Stratégique des Transitions qui représente une nouvelle étape de notre engagement en faveur de l’économie française», a déclaré Stéphane Dedeyan, président du FSP.

Le fonds devrait prendre une quinzaine de participations. Les entreprises de l’univers d’investissement du FST seront sélectionnées dans les domaines des énergies alternatives, de l’industrie décarbonée, de la qualité de vie et de l’innovation technologique. L’équipe d’Isalt est en train de s’agrandir pour gérer le nouveau fonds, pour lequel un premier point d’étape de collecte devrait être annoncé prochainement.

