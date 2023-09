Le fonds souverain norvégien forge son avis sur le private equity

Sera-t-il encore longtemps privé de dessert? Le fonds souverain norvégien (1.340 milliards d’euros d’actifs sous gestion) tenait un séminaire jeudi 14 septembre à Oslo sur l’opportunité d’investir dans le private equity. Son gestionnaire d’actifs, Norges Bank Investment Management (NBIM) et sa tutelle, la Banque centralede Norvège, ne sont en effet pas autorisés à investir dans les actions non cotées. Le gouvernement le refuse jusqu'à présent, considérant la classe d’actifs comme risquée, opaque et aux coûts élevés. Mais une porte s’est ouverte en mars dernier lorsque NBIM a été appelé par le ministre des Finances à lui donner son avis sur la classe d’actifs. Le gestionnaire du fonds et la Banque centrale rendront leur conclusion le 1ᵉʳ décembre. Elle sera soumise à l’appréciation des parlementaires norvégiens.

Le fonds souverain voit pour sa part de bonnes raisons d’investir dans les actions non cotées. Lors du séminaire, Trond Grande, directeur adjoint de NBIM, a estimé que le marché du private equity était en croissance avec des volumes importants (6.000 milliards de dollars et 1.000 milliards de « dry powder »), qu’il était couvert par des études académiques, que des investisseurs similaires comme des fonds de pension avaient déjà acquis une expérience sur la classe d’actifs, et que la taille du fonds souverain lui offrait un avantage. Surtout, NBIM constate à travers ses propres études chiffrées que les fonds de buyout sur-performent en moyenne de 3 à 4%, nets de frais, annuellement, les fonds d’actions cotées. Ce qui correspond aux résultats du corpus d'études épluché par l’investisseur souverain.

Dans l’univers du non coté, le fonds s’est aussi penché sur le capital-risque. Après des résultats faibles lors de l’éclatement de la bulle internet, le venture a aussi démontré une croissance régulière de ses performances, dépassant celles des marchés publics de 1-2%, a-t-il ajouté. Le fonds souverain qui a payé durement (-14%) la chute des marchés en 2022 avec une exposition à 70% en actions, ne veut donc pas se passer d’une classe d’actifs qui représente désormais 9% des marchés.

« Nous devons apprécier tout cela en tant que grand investisseur, détenu par l’Etat, transparent, responsable et low cost », prévient le directeur adjoint de NBIM. Le gérant se montre aussi prudent en observant « une forte dispersion de la performance du private equity qui dépend de la stratégie, du timing et de la sélection des gérants ». Les panélistes du séminaire reconnaissent également que le futur sera sans doute moins rose que les années passées pour le non coté, avec des taux d’intérêt élevés, une plus grande concurrence entre investisseurs, des prix élevés des actifs sous-jacents et des frais importants.

Le fonds souverain a déjà obtenu l’autorisation d’investir dans l’immobilier non coté en 2010 et dans les infrastructures d'énergie renouvelable en 2019, mais il reste encore loin de ses objectifs d’allocation à ces segments.