Le fonds souverain kazakh veut augmenter le risque et la maturité de son portefeuille

La banque centrale du Kazakhstan veut agir avant la fin du resserrement monétaire. Elle a révélé un plan pour faire évoluer l’allocation du fonds souverain, le National Oil Fund, qui dispose de 60 milliards de dollars (55,7 milliards d’euros) d’actifs, selon Bloomberg. Elle prévoit d’aller chercher des actifs plus risqués et d’allonger la maturité des bons du Trésor américains qu’elle détient.

Le fonds va ainsi explorer la dette d’entreprises non investment grade dans les pays développés, le private equity et l’immobilier, selon Aliya Moldabekova, gouverneure adjointe de la Banque nationale du Kazakhstan. Le fonds devrait ainsi orienter jusqu’à 2,5 milliards de dollars vers les investissements alternatifs, ce qui inclut les hedge funds. Le fonds devrait également investir dans des obligations d’entreprises des pays émergents pour la première fois. Le seuil d’investissement dans les obligations d’entreprises des pays développés pourrait également passer d’une notation BBB à BB pour permettre d’y investir 250 millions de dollars supplémentaires.

Allongement de maturité

Quant à la dette souveraine détenue par le National Oil Fund, elle se compose aux deux tiers de bons du Trésor américain. La gouverneure adjointe indique que leur duration moyenne va s’allonger de 10 ans actuellement jusqu’à 30 ans. «Nous devons nous dépêcher, explique-t-elle, car le but consiste à verrouiller la profitabilité à son point haut». Le fonds a par ailleurs placé 5% de ses actifs en or et les actions représentaient 30% de son portefeuille l’an passé, contre 20% en 2019.

Pour faire de la place aux nouvelles classes d’actifs de plus long terme, le fonds va abaisser le montant de son coussin de sécurité de liquidité de 5 à 3 milliards de dollars. Le plan implique également un transfert d’actifs alternatifs de la Banque centrale au fonds pétrolier, puis de nouvelles allocations sur une période d’un à deux ans, de façon directe ou via des fonds de fonds en Europe, en Amérique et en Asie. Les réserves de la banque centrale comportent 2,8 milliards de dollars d’actifs alternatifs, ce qu’Aliya Moldabekova trouve excessif. Au moins la moitié sera orientée vers le fonds souverain, prévient-elle.

La nouvelle stratégie a pour but de permettre au fonds souverain d’atteindre la taille de 100 milliards de dollars d’ici 2030.