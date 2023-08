Le fonds qatari met la main sur un hôtel new-yorkais pour 623 millions de dollars

L’hôtel est idéalement situé sur Central Park à New-York. Pourtant, il va changer de propriétaire pour «seulement» 623 millions de dollars (574,6 millions d’euros). Selon des déclarations réglementaires, il a été acquis à ce prix par le fonds souverain Qatar Investment Authority (QIA).

L’hôtel de 46 étages et de plus de 600 chambres a été inauguré au début des années 1970 et a été acquis en 2013 par le gérant immobilier américain Witkoff (15%) et des entités liées à Jho Low (85%) pour 654 millions de dollars afin de le redévelopper, selon les informations du fournisseur de données immobilières PincusCo. Toujours en 2013, Mubadala, un des fonds souverains d’Abou Dhabi, a acquis une participation de 38,5% dans l’hôtel pour 135 millions de dollars auprès des actionnaires en place. En 2017, les actionnaires ont mis en vente leur bien en espérant en tirer 1 milliard de dollars, sans succès. La participation de Mubadala a ensuite crû, atteignant 46,9% en septembre 2018.

Or, Jho Low est un financier malaisien impliqué dans le pillage du fonds souverain de Malaisie 1MDB, et la justice américaine a saisi sa participation dans l’ensemble immobilier acquise avec cet argent. En 2018, le fonds émirati a réglé 139,6 millions de dollars au ministère américain de la Justice pour récupérer un bloc de titres représentant 38% de l’immeuble précédemment détenu par Jho Low.

Les projets de QIA pour cet actif ne sont pas encore connus.

