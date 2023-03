Le fonds norvégien ne détient plus que 1% du capital de Credit Suisse

Il s’agit d’un plus bas historique. Le fonds souverain norvégien a confirmé avoir récemment diminué sa participation au capital de Credit Suisse, actuellement dans la tourmente.

«Depuis la fin de l’année dernière, nous avons réduit notre détention du capital de Credit Suisse et nous avons désormais une participation de l’ordre de 1%», a déclaré à L’Agefi une porte-parole du fonds.

Sa participation à la fin de l’année 2022 s’établissait à 1,49% et était valorisée 177,7 millions de dollars (166,6 millions d’euros).

A lire aussi:

Norges Bank Investment Management (NBIM), qui est actionnaire de plus de 9.000 entreprises dans le monde, précise suivre de près la situation sur les marchés, en particulier celle des banques nord-américaines et européennes.

La liste des investissements du fonds comporte aussi une participation de 1,01% au capital de SVB Financial Group – maison mère de la Silicon Valley Bank - à la fin de l’exercice 2022, valorisée à l’époque 137,9 millions de dollars. SVB Financial Group a demandé vendredi 17 mars à être placée sous le régime des faillites américain, le «Chapter 11». L’investisseur souverain détenait également 0,22% du capital de Signature Bank, valorisés 16,3 millions d’euros à fin 2022, comme SVB passée sous le contrôle de l’Agence fédérale américaine de garantie des dépôts. Ces participations, même passées en pertes, ne devraient pas affecter le fonds souverain qui supervise plus de 1.200 milliards d’euros d’actifs.

A lire aussi: