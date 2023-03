Le fonds norvégien et Allianz s’engagent dans l’éolien en mer du Nord

C’est un projet à 2,6 milliards d’euros. Le fonds souverain norvégien et des compagnies d’assurance du groupe Allianz ont signé un accord aux côtés des gérants Allianz Capital Partners et AIP Management pour acquérir collectivement 49,9% du projet d’éolien en mer He Dreiht. Le fonds souverain et l’assureur prendront chacun 16,6% du capital du projet situé au large des côtes allemandes.

Il s’agit du troisième investissement en infrastructures pour Norges Bank Investment Management (NBIM) qui a commencé à investir en direct dans la classe d’actifs en 2021, réalisant son premier pas dans l’univers du non coté. Le grand fonds cible uniquement les actifs dans le domaine des énergies renouvelables. Il intervient ici sans recours à la dette. Allianz signe pour sa part sa première opération en direct dans l’éolien «offshore» en Allemagne.

A lire aussi:

«La transition énergétique et la sécurité énergétique font partie de nos objectifs prioritaires», commente dans un communiqué Carsten Quitter, directeur des investissements d’Allianz Group. Il a ajoute que le projet devrait apporter des rendements stables sur le long terme aux clients du groupe.

La part de 49,9% est cédée par l’entreprise énergétique allemande EnBW, qui a développé le projet. Elle restera actionnaire et opératrice du projet. He Dreiht devrait entrer en fonction à la fin de 2015 et sera la plus grande installation d’éolien en mer en Allemagne. En tout, le projet devrait produire de l’énergie pour répondre à une demande équivalente à celle de 1,1 million de foyers allemands avec ses 960 mégawatts.

A lire aussi: