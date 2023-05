La résolution externe des actionnaires de TotalEnergies divise

L’assemblée générale de TotalEnergies échauffe décidément toujours les esprits. En vue de cet événement qui aura lieu le 26 mai, un groupe de 17 actionnaires réuni sous la bannière de l’organisation d’activisme actionnarial Follow This a déposé une résolution demandant au groupe pétrolier de se fixer des objectifs plus ambitieux sur la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, et depuis;, certains actionnaires ont publié leurs intentions envers cette proposition.

Après CNP Assurances qui a annoncé soutenir cette résolution, d’autres investisseurs institutionnels se sont prononcés pour, comme le fonds de pension californien CalPERS, qui fait connaître ses intentions de vote à la plateforme de vote par procuration Glass Lewis.

Pas d’accord

En revanche, sur la même plateforme on apprend que l’autre grand fonds de pension californien, CalSTRS, votera contre la résolution de Follow This. La décision est la même pour le fonds de pension canadien des enseignants de l’Ontario, qui l’explique :

«Ontario Teachers’ soutient les entreprises qui améliorent leur publication d’informations concrètes en matière de durabilité et renforcent leurs efforts pour s’attaquer au changement climatique. Nous notons que la société fournit des informations qui sont alignées avec cette proposition. Nous notons également qu’elle a récemment annoncé de nouvelles ambitions de réduction de ses émissions et des cibles d’intensité d’émissions à plus courte échéance. En l’état, nous soutenons les publications et les efforts actuels de l’entreprise et nous n’estimons pas qu’un soutien à cette proposition soit nécessaire cette fois-ci.»

Enfin, le fonds souverain norvégien, qui publie désormais ses intentions de vote cinq jours avant les assemblées, votera contre la résolution. Le sort de la proposition d’actionnaires sera scellé dans deux jours.

