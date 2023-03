La Carac veut montrer sa solidité avant le rachat d’Ageas France

Une situation financière robuste au service de la stratégie de la mutuelle. Voici comment la Carac présente ses chiffres pour l’exercice 2022, alors qu’elle est tout récemment entrée en négociations exclusives pour reprendre Ageas France. Elle affiche ainsi un chiffre d’affaires en croissance de 4% de 494 millions d’euros dans un marché de l’assurance vie en repli et un résultat net stable à 74 millions d’euros. Ce résultat intègre une dotation à la Provision pour participation aux excédents (PPE) de 38 millions portant le stock de PPE à 535 millions, soit près de 6 % des encours en euros.

«Notre solidité financière, le dynamisme et l’engagement de nos équipes et des élus nous permettent d’accélérer notre transformation et notre stratégie de développement et de diversification», commente Michel Andignac, directeur général de la Carac, dans un communiqué.

Une solvabilité renforcée

La mutuelle dispose de 1,9 milliard d’euros de fonds propres prudentiels à la fin de 2022. Cela lui donne un ratio de solvabilité de 294%, soit une progression de 66 points par rapport à fin 2021. Son actif général s’élevait à 10,4 milliards d’euros à fin 2022, intégrant 900 millions d’euros de richesses latentes mobilisables du portefeuille financier et immobilier. En 2021, son portefeuille d’investissements était valorisé 12,2 milliards d’euros en format Solvabilité 2 et 10,3 milliards dans les comptes sociaux, selon son rapport sur la solvabilité et la situation financière pour 2021.

Elle compte s’appuyer sur cette assise financière pour réussir sa transformation stratégique en développant une activité multicanale et de nouveaux partenariats pour capter de nouveaux clients. Et son projet de croissance externe doit l’aider à y parvenir.

