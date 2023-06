La BEI encourage les collectivités à publier leurs données environnementales

La Banque européenne d’investissement (BEI), la banque de l’Union européenne (UE) pour le climat, annonce devenir la première banque multilatérale de développement à encourager les collectivités locales à publier leurs données environnementales via le Carbon Disclosure Project (CDP), l’ONG qui gère le principal système de reporting des informations environnementales.

La BEI, qui finance un certain nombre de projets de transition dans les collectivités locales, invite ainsi plus de 2.800 villes et régions d’Europe, dont 240 collectivités françaises, à communiquer leurs données relatives aux risques climatiques et naturels, les objectifs fondés sur des données scientifiques, les besoins de financement des infrastructures et les plans d’action et d’adaptation en matière de climat.

Plus de 1.100 collectivités dans le monde, dont 150 localisées en Europe, ont déjà communiqué de telles données en 2022 au CDP, pour qui les villes européennes ont besoin de 17 milliards de dollars d’investissements supplémentaires pour financer leur transition écologique.

La transparence pour mieux agir

«Ce soutien doit participer à la mission de la Banque pour le climat d’aider les villes et les régions à rendre l’urbanisation plus écologique en construisant des bâtiments et des infrastructures plus intelligents et résilients, indique la communication. La transparence des données est essentielle pour permettre à la BEI de soutenir efficacement des programmes d’investissements urbains en ligne avec l’ambition de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et de réduire les risques climatiques pour leurs habitants.»

Le CDP propose un questionnaire dédié aux collectivités locales, et même une plateforme de reporting climatique dédiée spécifiquement aux villes (CDP-ICLEI Track), «qui sont à l’origine de 70% des émissions mondiales (de gaz à effet de serre, GES)», a rappelé le directeur exécutif de CDP Europe, Maxfield Weiss.

«Les collectivités locales et régionales peuvent contribuer de manière significative à faciliter et à accélérer la transition écologique. Le Groupe BEI les encourage à améliorer leur transparence climatique et environnementale, a expliqué son président, Werner Hoyer. Des informations solides et concrètes accroissent la transparence et la comparabilité sur le marché, permettant ainsi aux parties prenantes de prendre des décisions en connaissance de cause, et en favorisant l’action.»