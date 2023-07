Jacques de Vaucleroy devrait devenir président du conseil d’administration de Swiss Re

Le conseil d’administration de Swiss Re a choisi la continuité. Le réassureur vient d’annoncer qu’il proposera le nom de Jacques de Vaucleroy pour prendre la présidence de son conseil lors de sa prochaine assemblée générale en avril 2024. Ce dernier est actuellement vice-président du conseil et assure l’intérim de la fonction de président depuis le départ de Sergio Ermotti le 30 avril 2023 pour prendre la direction de la banque suisse UBS.

«Jacques s’est révélé le successeur favori du conseil d’administration à l’issue d’un processus de recrutement qui comprenait plusieurs candidats externes», déclare dans un communiqué Joerg Reinhardt, qui dirige le comité de gouvernance et de nomination du réassureur.

30 ans d’expérience

Le Belge Jacques de Vaucleroy dispose d’une trentaine d’années d’expérience dans l’assurance. Avant de rejoindre le conseil d’administration de Swiss Re en 2017, il était membre du comité de direction du groupe Axa de 2010 à 2016, à des postes tels que directeur général de l’Europe du Nord, centrale et de l’Est et directeur général de l’entité mondiale d’assurance vie et d’épargne. Auparavant, il a passé 24 ans chez ING à divers postes seniors dans la banque, la gestion d’actifs et l’assurance. Il est par ailleurs membre du conseil d’administration des gérants Fidelity International et Eight Roads Holdings Limited ainsi que de l’opérateur télécom britannique Colt Technology Services Group plc et du belge Everex SA. Il a aussi été membre du conseil d’administration de la chaine de supermarchés belge Delhaize en tant que représentant de la famille fondatrice entre 2005 et 2016, puis vice-président du groupe Ahold Delhaize après la fusion des deux entités entre 2016 et 2020.

Jusqu’à la prochaine assemblée générale, Jacques de Vaucleroy continuera de diriger le conseil d’administration en sa qualité actuelle de vice-président. Il en fera son mandat principal et se déliera de la plupart de ses mandats externes pour se consacrer à l’engagement requis par le rôle de président.

Afin de se conformer aux règles de bonne gouvernance, il renoncera à ses rôles de principal administrateur indépendant et de président du comité de compensation. Joerg Reinhardt deviendra alors le principal administrateur indépendant et Jay Ralph dirigera le comité de compensation. Leur nomination est effective immédiatement. Le futur président du conseil d’administration de Swiss Re cessera également ses fonctions de président du conseil d’administration de Swiss Re Europe S.A. et de Swiss Re International SA dès qu’un remplaçant sera retenu.

