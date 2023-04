Harmonie Mutuelle place le climat au cœur de ses mandats de gestion

Transition. Harmonie Mutuelle muscle ses exigences en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses mandats de gestion, indique son dernier rapport SFCR. Après avoir élaboré en 2021 un référentiel sur l’investissement socialement responsable (ISR), ainsi qu’une stratégie climat à horizon 2030 (H2030) depuis le 1er janvier 2022, la mutuelle demande à ses gérants de l’accompagner dans sa stratégie.

L’entreprise, qui détient un portefeuille de 2,9 milliards d’euros (en valeur de marché à fin 2022), dont 39 % de participations stratégiques et 49 % d’actifs de rendement, délègue la gestion des actifs de rendement cotés à des sociétés de gestion spécialisées. Les investissements en actifs de rendement sont réalisés soit en direct sur des obligations d’Etat ou privées, soit au travers des fonds, essentiellement dans des fonds réservés.

La mutuelle resserre les mailles du filet et applique les principes de double matérialité énoncés dans la réglementation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Une approche des risques ESG-climat des entreprises s’ajoute à l’analyse financière. Le groupe considère comme « à risque les émetteurs montrant des signes de faible prise en compte de la RSE [responsabilité sociétale des entreprises, NDLR], ou présentant le plus de retard dans leurs pratiques de RSE, ou un défaut de transparence – l’absence d’information sur un enjeu clé pour le secteur étant sanctionnée ; les émetteurs faisant l’objet d’importantes controverses ESG ; les émetteurs carbo-intensifs n’ayant pas d’objectifs relatifs à leur alignement avec une trajectoire 2°C ou alignée avec l’Accord de Paris ».

Harmonie Mutuelle a aussi défini des critères d’exclusion applicables aux émetteurs privés « qui contreviennent gravement aux principes du Pacte mondial de l’Organisation des Nations unies, sont impliqués dans la fabrication ou le commerce d’armes controversées, appartiennent au secteur de la production du tabac ou dont au moins 5 % du chiffre d’affaires provient de la production de pesticides ». Des exclusions s’appliquent également au charbon thermique pour la plupart des producteurs d’électricité et les exploitants de mines de charbon thermique.

Des objectifs mesurables demandés aux gérants

A travers sa stratégie climat, la mutuelle a ajouté d’autres objectifs. Elle vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux entreprises en portefeuille, mais également des objectifs sectoriels pour trois secteurs carbo-intensifs, précis, mesurables et balisés par des échéances. « Cela permet ensuite de fixer des objectifs mesurables aux sociétés de gestion tels qu’améliorer la notation de la performance extra-financière constatée en fin d’année précédente et réduire les gaz à effet de serre dans l’optique de respecter l’objectif des moins de 2° du réchauffement climatique, notamment en investissant dans des obligations vertes ou des actifs qui ont pour objectif de réduire les émissions de carbone, sans pour autant cesser de financer des entreprises carbo-intensives si elles changent leur modèle économique afin de s’adapter à la transition énergétique et écologique », note le rapport. Le virage vert d’Harmonie Mutuelle est pris.