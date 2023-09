GIC et Hy24 signent un gros investissement dans l’hydrogène vert

L’intérêt des investisseurs institutionnels pour l’hydrogène vert commence à gonfler. Le fonds souverain de Singapour GIC et le gérant Hy24 misent 115 millions de dollars (108,8 millions d’euros) sur InterContinental Energy, un développeur de projets de production d’hydrogène vert. GIC était déjà investisseur dans l’entreprise depuis avril 2022 et lui réaffirme ainsi son soutien. GIC dispose de 769 milliards de dollars sous gestion, selon le conseil spécialisé Global SWF.

Depuis 2014, InterContinental Energy produit des carburants verts avec un portefeuille de projets situés principalement en Australie et au Moyen-Orient. Ses projets seront développés en plusieurs phases avec l’ambition d’atteindre près de 100 gigawatts de capacités renouvelables. L’objectif des premières phases est d’atteindre jusqu’à 10 GW de capacités renouvelables d’ici 2030.

Hy24, coentreprise entre le gérant français de non coté Ardian et la plateforme d’investissement spécialisée FiveT Hydrogen, apporte sa connaissance du secteur et un écosystème d’acteurs industriels et financiers qui interviennent sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène décarboné. Le fonds d’infrastructures géré par Hy24 bénéficie de 2 milliards d’euros d’allocations provenant de partenaires industriels et de financiers tels qu’Axa, Crédit Agricole Assurances, CCR, CDPQ, JBIC, le groupement de fonds de pension britanniques Border to Coast Pensions Partnership, l’Erafp, Nuveen, Société Générale Assurances, la Caisse des dépôts, Groupama ou BBVA.

