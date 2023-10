Dans un contexte toujours inflationniste, les instits ciblent les actifs en lien avec la durabilité et la transition

L’environnement macroéconomique n’en finit pas d’influer sur les allocations des investisseurs institutionnels. Dans sa dernière étude consacrée aux détenteurs d’actifs, Schroders dégage plusieurs thèmes qui sous-tendent les décisions d’investissement, s’appuyant sur un échantillon de 770 investisseurs collectivement responsables de 34.700 milliards de dollars d’actifs, comprenant des fonds de pension privés et publics, des compagnies d’assurance, des institutions officiels, des fonds de dotation et des fondations.

Les résultats montrent que lors des 12 prochains mois, plus de la moitié des répondants s’attendent à ce que l’incertitude géopolitique et l’inflation croissante aient le plus grand impact sur la performance de leurs portefeuilles. Dans la zone Europe Moyen-Orient Afrique, la troisième préoccupation qui émerge en outre est celle de la «stagflation» pour 46% des sondés.

Schroders estime que ces préoccupations ne sont pas surprenantes en considérant que la décarbonation, le changement démographique et la démondialisation ont le potentiel de maintenir l’inflation à des niveaux élevés. Ces thèmes macroéconomiques jouent également sur les évolutions de l’allocation des portefeuilles des investisseurs institutionnels.

Des moteurs importants

En réponse à la tendance de démondialisation, plus de la moitié des répondants jugent que les meilleures opportunités seront à chercher du côté des entreprises avec les chaînes d’approvisionnement les plus localisées, à la fois sur les marchés cotés (32%) et non cotés (23%) pour les prochaines années.

De plus, 65% des répondants estiment que l’un des bénéfices des marchés privés reste la diversification, ce qui explique pourquoi un tiers des personnes interrogées dans le monde prévoient d’augmenter leur allocation au non coté dans les deux prochaines années.

«Quand nous interrogeons les investisseurs institutionnels, même en France, l’intérêt pour les actifs privés persiste car ils présentent toujours un sur-rendement grâce à la prime d’illiquidité et ils offrent un moyen d’atteindre leurs objectifs de décarbonation», commente Yves Desjardin, directeur général de Schroders France.

L’étude démontre aussi cette année que les investisseurs sont convaincus que la transition vers une économie décarbonée offre des opportunités significatives. Ils sont 67% à penser qu’il est probable ou très probable que la transition énergétique stimule l’investissement dans les innovations de ce domaine, avec un intérêt marqué pour les infrastructures et les énergies renouvelables.

«Les investisseurs marquent beaucoup d’intérêt pour le capital naturel, la reforestation et l’hydrogène vert, toutefois le gisement de projets à court terme qui entrent dans leurs critères n’est pas là mais pourra se développer au travers du cycle, sur le long terme», décèle Yves Desjardins.