Crédit Agricole Assurance cède des actifs éoliens en mer britanniques

Il s’agit des systèmes de connexion. La coentreprise détenue par l’énergéticien danois Ørsted à 50% et par Crédit Agricole Assurances et Axa IM Alts (50% conjointement) annonce un accord pour céder les actifs de transmission de l’installation éolienne en mer Hornsea 2, située à 89 kilomètres des côtes du Yorkshire en Mer du Nord. Le site a une capacité totale de production de 1,3 gigawatts grâce à ses 165 turbines de 200 mètres de haut et ses 390 kilomètres de câbles sous-marins.

Les actifs concernés sont le poste d’interconnexion en mer, les câbles d’exportation, une sous-station de compensation réactive à terre et une sous-station en mer. L’accord les valorise 1,1 milliard de livres (1,3 milliard d’euros) dans la cession au duo Diamond Transmission Corporation Limited et HICL Infrastructure PLC (géré par InfraRed Capital Partners). Le périmètre repris ne comprend donc pas les turbines.

L’assureur et Axa IM Alts avaient annoncé leur entrée au capital du projet en mars 2022, dans ce qui devait être le plus grand parc éolien en mer au monde, valorisé 3 milliards de livres. Un investissement qui «s’inscrit pleinement dans les engagements climatiques du groupe Crédit Agricole en faveur d’une économie bas carbone», avait alors déclaré Philippe Dumont, directeur général de Crédit Agricole Assurances. L’opération qui vient d’être annoncée doit donc significativement «dérisquer» l’investissement de la coentreprise dans Hornsea 2.

