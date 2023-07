Comment société à mission et investissement à impact peuvent former un bon tandem

Les sociétés à mission, créées par la loi Pacte de mai 2019, ne se définissent plus par leur seule capacité à créer de la valeur pour les actionnaires, mais aussi par leur intérêt social. Dotées pour 98 % d’entre elles d’un comité de mission chargé de suivre l’exécution de la mission, c’est-à-dire l’atteinte des objectifs sociaux et environnementaux et le respect de la « raison d’être », ces sociétés pourraient rassurer les investisseurs à impact en apportant des preuves d’engagement et éviter le « green » ou « socialwashing ». Tous les deux ans, un organisme tiers indépendant doit aussi vérifier le respect de la mission.

En France, les 1.200 sociétés à mission offrent un premier vivier pour les investisseurs à impact. « Avec des objectifs sociaux et environnementaux encadrés par des indicateurs et une gouvernance dédiée, la société à mission fiabilise son engagement pour l’investisseur. Elle apparaît comme un allié naturel », estime Lionel Brun, directeur délégué en charge des affaires institutionnelles de la Préfon et co-auteur d’un rapport sur le sujet pour le Forum pour l’investissement responsable (FIR). La société à mission définit elle-même ses valeurs, travaille sur des objectifs et des indicateurs variés et taillés sur mesure. De quoi plaire aux investisseurs en recherche d’une singularité dans l’impact, d’intentionnalité, d’additionnalité et de mesurabilité. « Dans le non-coté, les investisseurs trouvent à travers la gouvernance de la société à mission un outil de dialogue très intéressant sur les enjeux sociaux et environnementaux », ajoute Lionel Brun.

Peu de sociétés cotées

La société à mission attire l’œil des gérants d’actifs. Sycomore AM constate qu’elles ont fréquemment un meilleur score d’impact selon sa grille de lecture. Citizen Capital va plus loin en essayant d’être « prescripteur d’une mission » dans les entreprises dans lesquelles il investit, en les poussant à réfléchir à ce statut. Pour Laurence Méhaignerie, fondatrice et présidente du gérant, « le travail sur la mission se convertit plus souvent en plus-value au moment de la sortie d’investissement (exit) », rapporte-t-elle auprès du FIR. La mission pourrait aussi constituer un nouveau levier pour l’actionnaire engagé, en devenant un sujet de discussion en assemblée générale. Début février, Mirova a demandé à Orpea d’adopter le statut d’entreprise à mission.

Les sociétés à mission offrent un potentiel intéressant en apportant de nouvelles assurances sur l’engagement et les données. Mais du travail reste à faire. « Ce marché est encore très réduit et peu mature, le statut ne constitue pas un critère déterminant dans nos investissements, nous menons de la même façon nos due diligence », affirme Carole Zacchéo, directrice des investissements de la Maif. Selon l’étude de mai 2023 de KPMG, seules 40 % d’entre elles proposent une mission en lien clair avec leur cœur d’activité, moins de 16 % des entreprises projettent leur démarche à plus de quatre ans et 56 % des rapports de mission ne comportent pas encore d’audit d’un organisme tiers. Les sociétés cotées ne franchissent pas non plus le pas. On en compte huit, dont Danone, la seule du CAC40. La société à mission devra aussi trouver sa place dans une réglementation durable européenne foisonnante. Cela n’empêche pas les investisseurs (Maif, Crédit Mutuel Arkéa, La Banque Postale, Harmonie Mutuelle, Mirova, Sycomore, Phitrust…) d’adopter le même statut, conscients qu’ils peuvent créer un écosystème d’investisseurs et entreprises à impact.