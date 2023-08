CNP Assurances veut conforter sa position de chef de file d’investisseur durable

CNP Assurances entend rester dans la tête de course des investisseurs durables. Le groupe (CNP et Banque Postale Assurances), qui publiait ses résultats semestriels mercredi 1ᵉʳ août, compte améliorer ses performances extra financières pour figurer, avant la fin 2025, parmi les 5 % à 10 % d’entreprises les mieux notées du secteur de l’assurance d’un point de vue ESG (Environnement, Social, Gouvernance). À fin juillet, il se classe parmi les 10% les mieux notés par MSCI, Sustainalytics et S&P Global) « Nous assumons pleinement la volonté de mettre au même niveau la performance financière et extra-financière. Nous suivons les indicateurs de performance (KPI) extra financiers avec la même rigueur que les KPI financiers. Nous croyons dans le cercle vertueux de ces deux dimensions », affirme Stéphane Dedeyan, directeur général du groupe, lors d’une présentation à la presse. Le groupe, devenu un assureur complet vie et non vie avec l’intégration de la Banque Postale Assurances, a mis à jour 10 de ses 16 indicateurs extra financiers au premier semestre.

Une nouvelle trajectoire carbone à venir

Le groupe comptabilise près de 26 milliards d’euros d’investissements verts à fin juin, pour un total de bilan de 400 milliards d’euros d’actifs financiers. Sur le semestre, 700 millions d’euros ont été placés dans ces investissements qui répondent à une définition plus large que celle de la taxonomie européenne (obligations vertes, immeubles bénéficiant d’un label énergétique ou environnemental, forêts, fonds classés article 9 selon le règlement SFDR, infrastructures et sociétés non cotées dont l’activité principale est liée à l’environnement). Les encours verts doivent atteindre 30 milliards d’euros d’ici à la fin 2025. Les investissements à impact restent stables, pesant 500 millions d’euros. Ils doivent atteindre un milliard d’euros avant fin 2025.

L’empreinte carbone du portefeuille du groupe s’est réduite, notamment grâce à la cession de 70 millions d’euros de titres dans des entreprises du secteur des énergies fossiles. L’empreinte représente 52 kg d’équivalent CO2 par millier d’euros investis contre 55 kg à fin 2022, soit une baisse de 5,5%. Le groupe a dépassé son objectif de 2024. Il devait baisser de 25% son empreinte carbone du portefeuille d’investissement français entre 2019 et 2024. « Nous allons travailler une nouvelle cible de décarbonation pour 2029, selon une approche validée par le SBTi, pour obtenir une caution scientifique », déclare Stéphane Dedeyan.

CNP assume également une démarche d’investisseur engagé. Lors des assemblées générales de 2023, le groupe a voté contre 33% des stratégies climatiques présentées et a soutenu 100% des résolutions externes demandant un renforcement des objectifs climatiques



Forte hausse des taux de réinvestissement

Au premier semestre, le groupe a investi 9,5 milliards d’euros, à 91% dans l’obligataire, 4% en private equity, 3% sur la dette non cotée et 2% en actions. Le taux de réinvestissement sur les obligations à taux fixe grimpe à 3,42 % à fin juin contre 1,6 % un an plus tôt.

La poche actions reste stable, les désinvestissements ayant été compensés par la hausse du CAC40. Les actions non cotées représentent 3,3 milliards d’euros d’encours contre 3 milliards à fin juin 2022. Par ailleurs, le portefeuille compte 300 fonds actifs permettant de financer plus de 3.000 sociétés.

Enfin, le groupe bénéfice d’une marge de solvabilité en hausse de 33 points à 263% (taux de couverture du SCR), grâce à la hausse des taux et son effet marché.