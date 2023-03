Climat : deux fonds de pension menacent de voter contre les directeurs de Shell et BP

Selon le Financial Times, les deux grands fonds de pension britanniques « The UK’s Universities Superannuation Scheme (USS) » et « Border to Coast » , représentant à eux deux 156 milliards de dollars d’actifs sous gestion, sont prêts à voter contre le renouvellement des directeurs de BP et de Shell à leurs assemblées générales si les majors ne renforcent pas leurs engagements climatiques. Les représentants des fonds de pension estiment qu’il s’agit du moyen de pression, à leur disposition, le plus efficace pour faire évoluer le comportement des entreprises.

USS veut cibler les directeurs des majors pétrolières qui ne présentent pas une réduction majeure des dépenses d’investissement dans des nouveaux projets d’exploration et de production. En février, lors de la présentation de ses résultats et des profits records, BP a revu ses ambitions climatique à la baisse. Sa production de pétrole devrait se réduire 25% en 2030 par rapport à 2019 contre une baisse programmée de 40% précédemment. Les émissions carbone des produits vendus aux clients devraient baisser de 20 à 30% en 2030 contre un objectif précédent de 35 à 40%.

Le fonds de pension USS compte aussi cibler les banques qui ne mettent pas en place des plans de transition climatique. « Notre nouvelle approche d’engagement actionnarial et de politique de vote va nous mener à voter de plus en plus nominativement contre les dirigeants quand cela est possible. Nous le ferons lorsqu’une entreprise n’a pas présenté un plan climat de transition, ne répond pas à nos attentes en matière de diversité, ou lorsque les rémunérations des directeurs ne sont pas alignées avec les performances de l’entreprise », ajoute USS auprès de Reuters. Border to Coast votera contre les directeurs des majors qui ne parviennent pas à présenter des objectifs d’émission carbone en baisse ou ceux qui n’intègrent pas le risque climat dans les stratégies et les dépenses d’investissement.

Par ailleurs, BP, Shell, Chevron, et Exxon Mobil sont visés depuis décembre par une coalition de six investisseurs institutionnels, guidés par le groupe activiste « Follow This ». Ils doivent présenter une résolution externe demandant des réductions plus importantes des émissions carbone. La direction de BP a demandé, lundi 13 mars, à ses actionnaires de rejeter cette résolution lors de son prochaine assemblée générale, le 27 avril, lui reprochant de « d'être confuse, simpliste et perturbatrice ». BP considère également que la résolution empiète la responsabilité de la direction de définition de la stratégie.

