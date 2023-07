Céline Scemama devient directrice générale de la Société Forestière  - 

Il y a du mouvement chez le premier gestionnaire d’actifs forestiers privés en France. Le conseil d’administration de la Société Forestière, sur proposition du comité des nominations et rémunérations, a procédé à la nomination de Céline Scemama en tant que directrice générale de la Société Forestière.

Céline Scemama, 51 ans, est diplômée de l’ESCP, titulaire d’un DESS en gestion des ressources humaines (Ciffop-Paris II) et diplômée de la SFAF. Elle a débuté sa carrière à la Caisse des Dépôts en 1994 au sein de la direction des financements. Elle a, par la suite, occupé différents postes au sein du groupe Caisse des Dépôts : responsable des investissements stratégiques au sein de la direction des participations et du développement (2004), responsable des portefeuilles de placement non cotés au sein de la direction des finances (2009) et directrice de la stratégie (2015). Elle rejoint la Société Forestière en 2019 en qualité de directrice générale adjointe puis est nommée directrice générale déléguée en 2021.

Christophe Bourdillon est nommé pour sa part président du conseil d’administration de la Société Forestière. Il était précédemment directeur général de CDC Croissance, la filiale de la Caisse des dépôts dédiée à l’investissement dans les PME cotées. La Société Forestière bénéficie désormais d’une gouvernance bicéphale, alors que le précédent dirigeant, Gilles Seigle, cumulait les fonctions de président et de directeur général. Ce dernier quitte la CDC.

La Société Forestière est une société de services dédiée aux espaces forestiers et naturels en France. Filiale de la Caisse des Dépôts et de CNP Assurances, elle propose ses services aux propriétaires forestiers institutionnels et particuliers. Elle disposait en 2021 de 310.000 hectares sous gestion, soit plus de 2 milliards d’euros d’actifs gérés à travers plus de 100 véhicules d’investissement forestier, selon ses derniers chiffres disponibles.

