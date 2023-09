Bpifrance s’allie avec l’investisseur souverain espagnol Cofides pour financer des PME

Rapprochement franco-espagnol. Suite à la 15e édition du Forum International des Fonds Souverains (IFSWF) qui s’est tenue du 24 au 27 septembre à Madrid, et en considération du nombre croissant d’entreprises françaises et espagnoles ayant des activités transfrontalières dans les deux pays, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) et Bpifrance s’associent dans le but de développer une coopération opérationnelle, au travers de véhicules d’investissement et de programmes spécifiques dédiés au financement et à l’accompagnement des projets des petites et moyennes entreprises (PME) dans les deux pays.

«En tant qu’investisseurs publics européens, Bpifrance et Cofides sont confrontées aux mêmes défis, c’est tout le sens de cette coopération», commente Pascal Lagarde, directeur exécutif chargé de l’International, de la Stratégie, des Etudes et du Développement chez Bpifrance dans un communiqué.

Cofides est une entreprise de financement détenue par l’Etat espagnol, qui fournit des financements à moyen et long terme, en dette et en capital, aux entreprises espagnoles qui investissent ou se développent à l’étranger. Elle a créé des coentreprises avec le fonds souverain d’Oman, Bpifrance ou la Cassa Depositi e Prestiti italienne. Depuis son lancement, Cofides a financé plus de 1.000 projets dans 90 pays, y engageant plus de 3,6 milliards d’euros.

Les deux institutions déclarent partager le même objectif : accompagner le développement des start-up, très petites entreprises (TPE), PME et entreprises de taille intermédiaire (ETI), soutenir le développement de projets industriels et contribuer à l’accélération de la transition écologique et numérique.

