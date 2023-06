Aéma se revendique un «investisseur activiste», aidé par OFI Invest AM

« Je nous définis chez Aéma Groupe comme un investisseur activiste. Il faut redonner du sens à l’activisme. Et, c’est d’aligner les entreprises sur l’intérêt commun. Nous continuerons de porter haut et fort nos convictions », affirme Adrien Couret, directeur général du groupe, dans un communiqué. Le quatrième acteur de l’assurance en France (Macif, Abeille Assurances, Aésio mutuelle), disposant d’un portefeuille de près de 200 milliards d’euros d’actifs lui permettant « de faire bouger les lignes », peut s’appuyer sur son gestionnaire d’actifs issu de la fusion en 2022 d’Ofi, d’Abeille Asset Management, d’Abeille REIM et d’Aéma REIM.

OFI Invest AM a bien travaillé et Aéma le fait savoir. « La saison des assemblées générales 2023 a été l’occasion pour Ofi Invest Asset Management de faire entendre sa voix avec détermination pour peser dans les décisions stratégiques des entreprises », félicite Aéma. Son gestionnaire d’actifs a durci le ton en déposant des résolutions climatiques à l’ordre du jour des assemblées générales de TotalEnergies, d’Engie et un point à l’ordre du jour de Carrefour. « Nous agissons par le dialogue, mais aussi à travers le dépôt de résolutions et l’exercice de nos droits de vote en assemblées générales. Je suis convaincu qu’un jour, sans doute pas si lointain, ce type de résolutions ira au bout. Il faudra se dire que nous y sommes sûrement pour quelque chose », estime Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’Ofi Invest.

Lors de l’assemblée d’Engie, la résolution visant à approfondir la stratégie climatique de l’entreprise, initiée par moins de 2% des actionnaires, a recueilli 24,38% des votes en sa faveur. A l’assemblée de TotalEnergies, OFI Invest AM s’est joint à une résolution de 16 autres investisseurs et de l’association d’actionnaires Follow This qui a recueilli 30,44% des votes en sa faveur (contre 17% il y a 2 ans). Enfin, chez Carrefour, Ofi Invest AM a « joué un rôle actif » en soumettant des questions à l’ordre du jour concernant la transparence et la prise en compte des émissions indirectes dans les stratégies de réduction des émissions de Carrefour. Cela a abouti à une résolution ajoutée à l’ordre du jour, permettant aux actionnaires de se prononcer sur les mesures à mettre en place pour agir sur le scope 3 (émissions indirectes).

