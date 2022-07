L’inflation américaine atteint un nouveau sommet en juin

L'inflation aux Etats-Unis s'est encore accentuée en juin et a dépassé les prévisions, a annoncé mercredi le département du Travail.

Les prix à la consommation ont augmenté de 9,1% sur un an en juin, dépassant les prévisions des économistes interrogés par le Wall Street Journal, qui tablaient sur un taux d'inflation de 8,8%.

Sur un mois, les prix à la consommation ont crû de 1,3% en juin, en données corrigées des variations saisonnières. Les économistes s'attendaient à une progression de 1,1%.

+11% pour l'essence

L'indice de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, s'est inscrit en hausse de 5,9% sur un an et de 0,7% sur un mois. Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipaient une augmentation de l'indice de base de 5,7% sur un an et de 0,5% sur un mois.

Les prix de l'énergie ont progressé de 7,5% sur un mois en juin et ont représenté près de la moitié de la hausse globale des prix, a indiqué le département du Travail. Les seuls prix de l'essence ont crû de 11,2% sur un mois, tandis que ceux de l'alimentation ont augmenté de 1%, a-t-il précisé.

Sur un an en juin, les prix de l'énergie aux Etats-Unis ont bondi de 41,6%, leur plus forte hausse depuis avril 1980, a ajouté le département du Travail. Les prix de l'alimentation ont quant à eux crû de 10,4% sur un an, la plus forte augmentation depuis février 1981.

En mai, les prix à la consommation aux Etats-Unis avaient augmenté de 1% sur un mois et de 8,6% sur un an. L'indice de base avait progressé de 0,6% sur un mois et de 6% sur un an.

Mouvements temporaires

Les marchés boursiers européens ont brusquement reculé en réaction à la publication de ces chiffres avant de se reprendre. L'Euro Stoxx 50 a perdu jusqu'à 2,2% vers 14h45 pour finalement clôturer la séance en repli limité de 0,97%. Le S&P 500 a ouvert en baisse de plus de 1% mais ne perdait plus que 0,5% à 17h30.

Sur le marché des changes, l'euro est de son coté temporairement tombé sous 1 dollar, à 0,9999 dollar, avant de remonter rapidement jusqu'à 1,009 dollar en fin d'après-midi. Le taux de l'obligation souveraine américaine à 10 ans est monté au-dessus de 3% peu avant 15h avant de revenir vers 2,95%.