Les fonds actions battent tous les records de collecte

Alors que les marchés actions atteignent des records, les fonds actions ont accentué leur collecte la semaine passée (données au 10 février, sur sept jours). «Les actions ont enregistré leur plus importante souscription hebdomadaire depuis le début de ces statistiques en 2003, à 58,1 milliards de dollars, ce qui est bien plus élevé que le précédent record hebdomadaire de 46,4 milliards en décembre», notent les stratégistes de Barclays, sur la base des données EPFR.

Si l’ensemble des régions ont bénéficié de cet engouement (à l’exception des actions britanniques avec -0,4 milliard de dollars), la majeure partie de cet afflux d'argent frais profite aux grandes capitalisations américaines, souligne pour sa part Bank of America. Les fonds d'actions américaines ont enregistré 36,3 milliards de dollars d'entrées, un montant sans précédent, dont 25,1 milliards pour les seuls spécialistes des grosses capitalisations. Les fonds globaux ont collecté 14,8 milliards, les fonds d’actions émergentes 5,3 milliards, les actions japonaises 1,7 milliard et les européennes (hors RU) 1 milliard. Les fonds crédit américains et européens ont poursuivi leur collecte positive.

Le sentiment général favorable à la prise de risque s'est traduit parallèlement par des sorties sur les liquidités et l'or: les fonds monétaires subissant d’importants retraits (10,6 milliards) pour la deuxième semaine consécutive, et ceux spécialisés dans l'or 800 millions, leurs premières sorties nettes en deux mois.