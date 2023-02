Le groupe de BTP et de concessions Vinci a dégagé en 2022 un bénéfice net en hausse de 64%.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les actionnaires de Vinci peuvent se frotter les mains. Le groupe de BTP et de concessions a dévoilé jeudi des résultats annuels meilleurs que prévu et annoncé une hausse de 38% de son dividende, à la faveur de la forte reprise du trafic aérien et autoroutier après la pandémie de Covid. En...