Fusion nucléaire : une start-up française lève 15 millions d’euros

John Jett and Jake Long/LLNL

La start-up spécialisée dans la fusion nucléaire a indiqué avoir levé 15 millions d'euros auprès de plusieurs investisseurs et notamment des fonds américain Lowercarbon Capital et français HCVC.

La société grenobloise, qui cherche à créer de l'énergie en fusionnant des atomes, compte utiliser ce financement pour tripler ses effectifs d'ici à un an pour les porter à 65 personnes. Comme nous l'avait indiqué Simon Belka, directeur des projets de l'entreprise, en décembre dernier, Renaissance Fusion vise la construction d'un réacteur expérimental d'ici à 2028 et la réalisation d'un réacteur opérationnel dans la décennie 2030 et «plutôt au début qu'à la fin».

Le vent en poupe

De nombreuses start-up actives dans le domaine ont obtenu d'importants financements ces derniers mois. La fusion nucléaire promet une énergie abondante, décarbonée et moins génératrice de déchets que la fission nucléaire classique.

Des recherches sur cette technologie, portées notamment par le programme international Iter, sont en cours depuis des décennies. De nombreux spécialistes doutent de la capacité des acteurs du secteur à réussir à industrialiser cette nouvelle source d'énergie avant 2050. Le modèle économique des start-up repose toutefois en partie sur la mise en œuvre d'innovations intermédiaires, notamment dans les supraconducteurs et les plasmas, potentiellement utilisables dans d'autres secteurs d'activité (santé, électronique, transport).