Au pays du nucléaire, la fusion doit encore convaincre

Iter aurait-il inhibé l’écosystème européen ? La présence, dans l’Hexagone, du plus gros projet de recherche en fusion nucléaire de la planète (voir la première partie de notre enquête) a pu brider les initiatives privées mais elle ne les a pas totalement étouffées. Au Royaume-Uni, First Light Fusion a levé 45 millions de dollars en début d’année et chercherait à obtenir 400 millions de livres supplémentaires, selon des informations de Sky News. Toujours outre-manche, Tokamak Energy s’est financé à hauteur de 150 millions de dollars depuis sa scission du centre britannique de recherche sur la fusion en 2009. L’allemand Marvel Fusion a de son côté levé 35 millions d’euros début 2022 et la start-up travaille avec de grands industriels comme Thales et Siemens.

Renaissance Fusion sauve l’honneur

En France, une jeune start-up commence à faire parler d’elle. Fondée en 2020 à Grenoble par le physicien italien Francesco Volpe, Renaissance Fusion développe des technologies pour améliorer l’efficacité d’un type de réacteur alternatif au Tokamak d’Iter et baptisé Stellarator. Sa conception permettrait d’afficher de meilleures performances que celles du classique Tokamak mais le défi technique est plus élevé. Renaissance Fusion espère le relever «grâce à des technologies de rupture sur les aimants et les supraconducteurs à haute température», indique Simon Belka, directeur des projets de la start-up. Le groupe vise la construction d’un réacteur expérimental d’ici 2028 capable de produire entre deux et dix fois plus d’énergie qu’il n’en consomme. La réalisation d’un «vrai» réacteur opérationnel, capable d’amplifier au moins 20 fois l’énergie utilisée est envisagée «dans la décennie 2030 et plutôt au début qu’à la fin», avance Simon Belka. Afin de financer ces ambitions, Renaissance Fusion annoncera une première levée de fonds significative début 2023. L’entreprise pourrait aussi bénéficier du soutien de Bpifrance dans le cadre du plan France 2030. Elle a déposé un dossier en ce sens fin octobre. Les subventions dans le cadre de l’appel à projets de réacteurs nucléaires innovants pourraient atteindre 10 millions d’euros pour les entreprises qui sont dans leur première phase de développement.

Les fonds aux abonnés absents

L’émergence de Renaissance Fusion pourrait réveiller les investisseurs français, pour le moment très discrets sur le sujet. Nous n’avons identifié aucun fonds français parmi les participants aux dernières augmentations de capital des principales start-up de la fusion et ceux que nous avons contactés – Sofinnova, Mirova, Swen Capital, Omnes Capital, Demeter ou encore Supernova Invest – ne sont pas engagés dans le secteur ou n’ont pas donné suite à nos sollicitations. TotalEnergies n’a pas non plus répondu à nos questions alors que ses concurrents Chevron, Eni, Shell ou encore Equinor ont tous commencé à se positionner dans une ou plusieurs sociétés.

Le modèle économique de ces start-up, proche des entreprises dites de «deep tech», est en effet particulier. «Il s’agit typiquement d’un profil haut risque/haut rendement», explique Greg de Temmerman, directeur général de Zenon Research. La probabilité de succès à court ou moyen terme est très faible, mais la récompense serait gigantesque. «Qu’une start-up réussisse à maîtriser la fusion nucléaire avant 2030 ou 2035 me semble irréaliste», estime Alain Becoulet, responsable de l’ingénierie du programme Iter. Un avis partagé par Greg de Temmerman même s’il estime «qu’une bonne surprise est toujours possible, notamment du coté des entreprises qui explorent des technologies délaissées ou abandonnées au 20e siècle». Pour le responsable d’Iter, la stratégie des start up «sérieuses» ne devrait pas consister à dire «nous allons sortir un réacteur à fusion dans 10 ans» mais plutôt, «nous allons participer à l’amélioration du procédé en collaboration public-privé pour être bien positionnés lorsque la technologie sera viable et, en attendant, nous allons valoriser les innovations réalisées dans d’autres domaines».

Revenus annexes

Pour Massimiliano Picciani, responsable sectoriel Ecotechnologies/«Bas carbone» chez Bpifrance, le modèle économique de ces start-up repose en effet en grande partie «sur leur capacité développer en cours de route des technologies qui pourraient avoir des retombées économiques à court terme, notamment dans les matériaux, l’électronique, les transports ou le médical grâce aux recherches réalisées dans les supraconducteurs et les plasmas». Des externalités positives dont a par exemple déjà profité le vétéran TAE Technologies qui a créé une activité à part entière dans le traitement du cancer. Renaissance Fusion prévoit aussi de «tirer les premiers revenus de ses découvertes dans les aimants et les supraconducteurs à partir de 2025», indique Simon Belka.

A plus long terme, la capacité de ces entreprises à rester 100% privées interrogent aussi. Il s’agit d’une industrie très capitalistique et qui évolue dans un domaine sensible. «Qui sera en mesure de financer la construction d’un démonstrateur à plusieurs milliards de dollars ?», se demande Greg de Temmerman. Une intervention publique sera sans doute d’autant moins évitable que le secteur est appelé à être fortement encadré même si une réglementation moins stricte que pour le nucléaire à fission n’est pas exclue. L’ancien coordinateur scientifique à Iter observe en effet que le Royaume-Uni et les Etats-Unis semblent prendre le chemin de procédures allégées, comparables à celles en vigueur pour les usines chimiques. D’ici à ce qu’elles soient appliquées à la première centrale à fusion en activité, les législateurs auront toutefois le temps de changer plusieurs fois d’avis. A moins qu’une start-up ne surprenne tout le monde. Ce qui serait une excellente nouvelle pour ses actionnaires, et pour la planète.