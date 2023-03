La fusion nucléaire fait rêver les investisseurs

Après l’informatique et la communication, les start-up vont-elles révolutionner le monde de l’énergie ? A l’heure de la flambée des prix et des craintes des coupures d’électricité cet hiver, la perspective est séduisante. Elle est aussi très hypothétique. Ce qui n’empêche pas des investisseurs de parier des milliards de dollars dessus. Ces derniers mois, plusieurs jeunes pousses – et certaines un peu moins jeunes – ont levé des centaines de millions sur une promesse simple : réussir à faire fonctionner la fusion nucléaire. Deux mots quasi magiques, décrivant un processus susceptible de régler une bonne partie du problème de l’approvisionnement en énergie de l’humanité pour les siècles à venir.

Dès 2030 ?

Contrairement à la traditionnelle fission nucléaire, qui produit des déchets radioactifs pendant des millénaires et consomme un minéral, l’uranium, inégalement réparti sur la planète, la fusion fonctionnerait grâce à une matière première disponible dans l’eau de mer, et la radioactivité de ses déchets serait de l’ordre d’une centaine d’années seulement. «Le deutérium et le tritium utilisés pour alimenter la fusion nucléaire sont deux isotopes de l’hydrogène. Le premier peut effectivement être extrait de l’eau de mer mais le second n’existe pas dans la nature. L’objectif est de le produire directement dans les réacteurs à partir de lithium, qui est, lui aussi, présent dans l’eau de mer», indique Greg de Temmerman, directeur général de Zenon Research et ancien coordinateur scientifique à Iter. Le principe est de chauffer à des températures extrêmes – plus de 150 millions de degrés – ces atomes pour les faire fusionner afin de produire de l’énergie. La problématique est d’obtenir un plasma (gaz ionisé) suffisamment stable pour qu’il produise plus d’énergie qu’il en a fallu pour créer et maintenir les conditions auxquelles les réactions de fusion peuvent se produire. «L’objectif est d’obtenir une amplification par dix : générer 500 mégawatts (MW) de puissance de fusion à partir de 50 MW de chauffage injectés dans le plasma», explique Alain Becoulet, physicien et responsable de l’ingénierie du programme Iter.

Mais c’est justement là que le bât blesse. Si un laboratoire américain a annoncé, le 13 décembre dernier, avoir réussi une première historique en produisant plus d’énergie que consommée, le chemin vers un réacteur industriel est encore long. Y compris pour le projet phare Iter, basé dans le sud de la France, qui associe les forces d’une trentaine de pays du monde. La maîtrise totale du processus n’est pas attendue avant la seconde moitié du siècle. A moins que de nouveaux acteurs ne changent la donne. C’est là que les start-up entrent en jeu. De nombreuses sociétés espérant réduire ce délai – certaines évoquent un succès aux alentours de 2030 – se sont lancées ces dernières années. Pour Alain Becoulet, «c’est le coup d’envoi donné à Iter en 2006 qui a poussé la sphère privée à s’intéresser à la fusion en se disant ‘c’est faisable !’». Greg de Temmerman place, lui, le point d’inflexion au milieu des années 2010 et a une analyse sensiblement différente : «Certaines start-up, comme TAE Technologies, se sont lancées plus tôt mais le gros de la vague arrive en 2014-2015, lorsque Iter annonce d’importants retards pour ses projets.»

1,8 milliard pour une seule start-up

D’un point de vue financier, l’explosion a lieu un peu plus tard, au tournant des années 2020, dans un contexte de liquidités abondantes et de montée en puissance des préoccupations climatiques. Plus récemment, le secteur a en outre bénéficié du soutien de l’Inflation Reduction Act du président américain, Joe Biden. L’annonce la plus emblématique est celle de Commonwealth Fusion Systems (CFS), qui a révélé en décembre 2021 avoir levé 1,8 milliard de dollars auprès de nombreux investisseurs, dont Bill Gates, Google, Eni, Equinor Ventures, Lowercarbon, Soros Fund Management ou Temasek. La start-up américaine, qui travaille en étroite collaboration avec le MIT, dont elle est issue, est considérée comme une des plus prometteuses. Fin 2021, Helion Energy avait également levé 500 millions de dollars, avec 1,7 milliard en bonus si des étapes clés sont atteintes. A la même époque, General Fusion a annoncé un financement de 130 millions soutenu par les singapouriens Temasek et GIC, Jeff Bezos, la Banque de développement du Canada, Segra Capital ou encore un fonds de pension américain. En juin dernier, Zap Energy a obtenu 160 millions de dollars auprès notamment des véhicules de capital-risque des pétroliers Shell et Chevron. En juillet, TAE Technologies a récupéré 250 millions supplémentaires grâce, entre autres, à Google et à Chevron, ce qui a porté à 1,2 milliard les fonds levés depuis sa création, en 1998.

Des annonces largement dominées par des acteurs américains, tant du côté émetteurs qu’investisseurs. L’Europe et la France paraissent à la traîne dans le domaine, comme nous le voyons dans la seconde partie de cette enquête.