CMA CGM pourrait verser 4 milliards à ses actionnaires en deux ans

L’armateur fait feu de tout bois depuis quelques mois. Après avoir racheté Gefco et Colis Privé, pris 9% du capital d’Air France-KLM et lancé un «fonds Energies» de 1,5 milliard d’euros, CMA CGM n’oublie pas pour autant ses actionnaires. Selon nos informations, confirmant celles de Bloomberg, CMA CGM a déjà procédé au versement de 3 milliards de dollars de dividendes en 2022 dont la moitié au titre de l’exercice 2021 et le solde via un acompte au titre de 2022. Des chiffres en ligne avec l’engagement du PDG et premier actionnaire, Rodolphe Saadé, qui a indiqué que l’entreprise réinvestirait 90% de ses bénéfices, 10% étant rendus sous forme de dividendes.

En 2021, CMA CGM avait enregistré un profit net de 17,9 milliards de dollars. Cette année, ses gains s’élèvent déjà à 21,8 milliards de dollars sur neuf mois. Sur cette base, et en supposant un quatrième trimestre dans la continuité des trois premiers, la distribution aux actionnaires au titre de 2022 pourrait être d’environ 2,5 milliards de dollars, soit un retour total de l’ordre de 4 milliards sur deux ans. Une manne à partager entre les trois actionnaires de l’entreprise. La famille Saadé (73% du capital) en captera l’essentiel, le solde revenant au conglomérat industriel turque Yildirim Holding (24%) et, dans une moindre mesure, à Bpifrance (3%).

De 7 à 30 milliards de valorisation

Alors que les conditions de marché exceptionnelles dont bénéficie CMA CGM depuis deux ans commencent à se dégrader, son deuxième actionnaire pourrait chercher à capitaliser sur l’envolée de ces profits. Le sujet d’une possible sortie de Yildirim Holding, qui a déboursé 600 millions de dollars pour construire sa position à partir de 2010, revient régulièrement depuis plusieurs années. En mars dernier, le site internet Lloyd’s List, a rapporté que le groupe turc serait prêt à examiner «une offre raisonnable» pour sa part. La valorisation de CMA CGM n’est pas connue, mais Merit France, la holding de la famille Saadé, a racheté 3% du capital en 2021 pour un maximum de 207 millions de dollars, soit une valorisation totale inférieure à 7 milliards de dollars. En appliquant à CMA CGM le même multiple que celui de son concurrent Maersk, à savoir 1,3 fois le profit net anticipé pour 2022, sa valorisation ressortirait en revanche à plus de 30 milliards de dollars. Soit un prix potentiel des 24% détenus par Yildirim Holding compris entre 1,7 et plus de 7 milliards de dollars. Mais une telle opération ne serait «pas dans l’air», selon une source proche.