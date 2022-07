Les marges de raffinage de TotalEnergies ont triplé en trois mois

Le contexte continue à être particulièrement porteur pour le pétrolier. TotalEnergies a, comme à son habitude, révélé plusieurs indicateurs clé pour son activité. Au deuxième trimestre, le prix moyen de vente de liquides (pétrole) du groupe a atteint 102,9 dollars par baril, en hausse de 14,2% sur trois mois et de 64% sur un an. Les marges de raffinage en Europe ont de leur coté grimpé au niveau stratosphérique de 145,7 dollars par tonne contre 46,3 dollars au premier trimestre et 10,5 dollars en moyenne sur l’ensemble de l’année 2021. Seuls les prix du gaz s’inscrivent en léger repli sur trois mois, à 11,01 dollars par million de british thermal units (MBtu) contre 12,27 dollars au premier trimestre. Ils restent en hausse de 148% sur un an. Les prix de vente de gaz naturel liquéfié (GNL), plus dépendants de contrats long terme indexés sur le prix du pétrole, ont continué à progresser, à 13,96 dollars. Ces évolutions très favorables pour les comptes de TotalEnergies devraient lui permettre d’afficher de nouveaux résultats record au titre du deuxième trimestre. Ils seront publiés le 28 juillet.