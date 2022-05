Alstom relève les synergies liées à Bombardier et accuse une perte annuelle

L'équipementier ferroviaire Alstom a relevé mercredi son objectif de synergies liées au rachat de Bombardier Transport, alors que le groupe a accusé une perte nette ajustée sur son exercice 2021-2022, due à la dépréciation de sa participation dans la société russe Transmashholding. Alstom a par ailleurs dégagé une génération de trésorerie positive au second semestre de cet exercice.

Alstom compte désormais générer 400 millions d'euros de synergies liées à l'acquisition de Bombardier Transport pour l'exercice 2024-205, qui s'achèvera en mars 2025, puis entre 475 millions et 500 millions d'euros lors de l'exercice 2025-2026. Le groupe anticipait auparavant un montant de 400 millions d'euros en 2024-2025 ou 2025-2026.

Concernant ses perspectives pour l'exercice qui s'achèvera en mars 2023, le groupe compte parvenir à un ratio de commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1, à une marge d'exploitation ajustée en hausse par rapport à 2021-2022 et à un flux de trésorerie libre positif.

Alstom a indiqué être confronté à un ensemble d'incertitudes sur l'exercice 2022-2023. «En particulier, l'inflation va peser dans une certaine mesure sur la rentabilité» de cet exercice «et les pénuries de composants électroniques pourraient créer des tensions sur les livraisons», a-t-il prévenu. Pour traverser cette période d'incertitude, le groupe a souligné avoir mis en place «des actions fortes» de gestion des risques et de réduction des coûts.

Objectifs de moyen termes confirmés

A moyen terme, Alstom a confirmé les objectifs livrés en juillet 2021. Le groupe table sur une croissance annuelle moyenne de 5% entre l'exercice 2020-2021 et l'exercice 2024-2025, une marge d'exploitation ajustée située entre 8% et 10% à compter de l'exercice 2024-2025 et une conversion du résultat net ajusté en flux de trésorerie libre de plus de 80%. Il compte également distribuer entre 25% et 35% de son résultat net ajusté sous forme de dividendes.

Alstom a livré l'ensemble de ces perspectives après avoir accusé des pertes sur l'ensemble de son exercice 2021-2022.

Sur cet exercice, clos en mars dernier, la perte nette ajustée s'est inscrite à 173 millions d'euros. Alstom a passé une dépréciation de 441 millions d'euros liée à sa participation de 20% dans le fournisseur russe de locomotives et d'équipements ferroviaires Transmashholding. Sans cet élément exceptionnel, le résultat net ajusté aurait été positif à hauteur de 268 millions d'euros.

Le groupe a également accusé une perte nette part du groupe de 581 millions d'euros, pénalisé par 403 millions d'euros de charges comptables liées à l'allocation du prix d'acquisition de Bombardier Transport («purchase price allocation», PPA). Le PPA est un exercice comptable qui doit être réalisé après la finalisation d'une acquisition et qui consiste à allouer le prix d'acquisition de la cible en évaluant son actif net à sa juste valeur ainsi que le «goodwill», soit l'écart entre le prix d'acquisition et la juste valeur de cet actif net.

Dividende stable

Le chiffre d'affaires a progressé de 76% sur un an en données publiées et a augmenté de 11% en données comparables, à 15,5 milliards d'euros.

Alstom a enregistré des prises de commandes de 19,26 milliards d'euros, contre 9,1 milliards d'euros sur l'exercice 2020-2021.

Le résultat d'exploitation ajusté d'Alstom s'est établi à 767 millions d'euros, en hausse de 19%. La marge correspondante s'est inscrite à 5%, contre 7,3% en 2020-2021.

Alstom a par ailleurs généré un flux de trésorerie libre négatif de 992 millions d'euros. Sur le seul deuxième semestre, ce flux de trésorerie a été positif de 469 millions d'euros. Le groupe avait accusé un décaissement de 1,46 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'exercice, en raison des investissements nécessaires pour stabiliser des projets hérités de Bombardier Transport.

Selon un consensus compilé par la société, les analystes attendaient en moyenne des prises de commandes de 19,2 milliards d'euros, des revenus de 15,45 milliards d'euros, un résultat d'exploitation ajusté de 757 millions d'euros, avec une marge correspondante de 4,9%, ainsi qu'un flux de trésorerie libre négatif de 1,25 milliard d'euros.

Alstom a indiqué qu'il verserait un dividende de 25 centimes d'euros par action au titre de l'exercice 2021-2022, soit le même coupon que pour l'exercice précédent.