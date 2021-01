Le PDG de Danone est dans le collimateur du fonds activiste Bluebell

Le fonds britannique Bluebell Capital Partners met la pression sur le patron de Danone. Le fonds activiste, connu pour ses campagnes chez Mediobanca, Lufthansa ou encore Hugo Boss, a pris une petite participation au capital du groupe français à la fin 2020, et réclame le départ d'Emmanuel Faber.

«Nous avons investi dans Danone en raison de ses positions de leader dans les secteurs de l'alimentation infantile et des produits laitiers et de son engagement en faveur du développement durable. Toutefois, la performance du cours de l'action a été décevante sous la direction de M. Faber», souligne le fonds dans une lettre envoyée au conseil d'administration de Danone, que l'agence Agefi-Dow Jones a pu consulter.

Bluebell attribue cette contreperformance à «de mauvais résultats opérationnels et des choix douteux en matière d'allocation des capitaux». Il juge notamment que le rachat de l'américain Whitewave, en 2016, «a détruit de la valeur pour les actionnaires» et que les positions de Danone se sont affaiblies au cours des dernières années sur son principal marché, les produits laitiers frais.

Les récentes démissions du directeur de la division de produits laitiers et d'origine végétale international et de la directrice financière constituent d'autres motifs d'inquiétude, selon Bluebell qui demande au conseil d'administration d'envisager le remplacement d'Emmanuel Faber et la dissociation des fonctions de président et de directeur général.

Contacté par l'agence Agefi-Dow Jones, un porte-parole de Danone n'était pas disponible pour apporter un commentaire.

L'action Danone a fini en hausse de 2,05% à 54,72 euros, après ces informations qui ont été rapportées en premier lieu par le magazine Challenges.